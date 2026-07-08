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France-Maroc, Paris craint de gros incidents

Mondial 202608 juil. , 16:20
parClaude Dautel
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Programmé jeudi soir à 22 heures, le quart de finale du Mondial 2026 entre la France et le Maroc donne des sueurs froides aux autorités françaises. A Paris, on n'a pas oublié 2022 et les incidents intervenus suite aux victoires des deux équipes.
C'est une rencontre que les supporters français et marocains attendent depuis quatre ans. Une nouvelle fois, les deux sélections nationales vont s'affronter dans une Coupe du monde, et même si les Bleus sont favoris, Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont bien l'intention de sortir les finalistes du dernier Mondial. En France, les autorités ont déjà décidé de prendre les devants afin d'éviter les gros débordements connus en 2022. Le soir où le Maroc avait sorti le Portugal, et la France avait éliminé l'Angleterre, annonçant donc un France-Maroc, cela avait été le chaos dans le centre de Paris avec plus de 100 personnes interpellées. Afin d'éviter des scènes similaires jeudi soir dans les rues de la capitale, la préfecture de police a pris les devants. Elle a notamment obtenu la fermeture de la totalité des stations de métro tout autour des Champs-Élysées.

Le métro sera fermé autour des Champs-Elysées

Mais, cela n'est pas tout. Les autorités ont également interdit le transport, la détention et l’utilisation d’artifices de divertissement du 13 au 15 juillet à Paris et dans la petite couronne, tout comme le transport de jerricans. Du côté de la préfecture de police, qui ne détaille pas le plan mis en place avec un déploiement très important de forces de l'ordre, on justifie tout cela par « un risque élevé de troubles graves à l’ordre public autour du match ». Pour l'instant, tout s'est bien passé depuis le début du Mondial, mais forcément cette affiche France-Maroc est susceptible de provoquer des débordements et du côté de la mairie de Paris, on ne veut plus revoir des scènes de chaos dans les rues de la ville comme cela a encore été le cas après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal.
D'autres villes de France ont également décidé de prendre des mesures afin d'éviter des débordements jeudi soir. Tout cela s'inscrit dans un climat rendu tendu suite à une scène qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux et a poussé l'ambassade du Maroc en France à déposer une plainte. En effet, un drapeau marocain a été « arraché, brûlé et déchiré publiquement », samedi en région parisienne, par des personnes « d'origine algérienne ».
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Derniers commentaires

France-Maroc, Paris craint de gros incidents

Dans tous les cas ça risque d'être le bordel avec juste du foot comme excuse pour mettre ce même bazar !

France-Maroc, Paris craint de gros incidents

Ce ne sont que des sentiments de gros incidents, arrêtez de nous prendre pour des cons, on n'y croit pas à vos risques. À la limite, ça sera des hooligans anglais.

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Le pb c'est qu'on doit se dire qu'on va être obligé de descendre en gamme. Dans ce cas là, je dis pkoi pas... J'espère qu'on arrivera quand-même à garder Paixao et Gouiri voire Aubam si il baisse son salaire. Dans tous les cas cette saison sera serrée, dans le jeu comme pour le mercato.

OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

Pareil ... je me vois encore sans écrans aller me tremper les pieds dans les rivières, faire des bateaux juste avec mon opinel, faire des batailles de pommes de pin au milieu des buis etc .. A l'heure actuelle, les jeunes savent plus s'amuser et s'ennuient dès qu'ils n'ont plus leurs putains d'écran !

OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

cela prouve ton intelligence plutot! regarder ces personnes sans travail qui vivent au crochet des autres, avec un niveau lamentable... Qd tu regardes Henni, ça fait peur....pareil musicalement avec les Jul et Nianiakamoura. quelles dobs ! mais plus c est nul, et plus t es suivi. c est le monde actuel. ma jeunnesse sans toute cette merde! quel bonheur

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