Un spécialiste des montées arrive gratuitement à Nantes

Un spécialiste des montées arrive gratuitement à Nantes

FC Nantes08 juil. , 16:00
parCorentin Facy
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Le FC Nantes continue ses emplettes en ce début de mercato. Après avoir bouclé les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, les Canaris sont proches de finaliser la signature de Mathieu Cafaro.
Relégué en Ligue 2 à l’issue d’un exercice 2025-2026 catastrophique, le FC Nantes a l’ambition de retrouver la Ligue 1 dès la fin de la saison prochaine. Michel der Zakarian a débarqué en Loire-Atlantique avec cet objectif et le clan Kita tente de tout mettre en oeuvre sur le marché des transferts pour rendre cela possible. Quatre recrues ont déjà signé en faveur des Canaris, et cela devrait suivre dans les prochains jours.
L’attaquant français Killian Corredor, également courtisé par Saint-Etienne, a donné sa préférence à Nantes même si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé avec son club de Darmstadt. Un autre renfort offensif est en approche. Selon Ouest-France, les discussions sont très avancées pour une arrivée de Mathieu Cafaro. A un an de la fin de son contrat avec le Paris FC, l’ancien ailier du Stade de Reims pourrait être libéré et arriverait donc gratuitement à la Beaujoire. Un potentiel renfort très intéressant pour Michel der Zakarian puisqu’il s’agit d’un élément qui a l’habitude de se battre pour une montée en Ligue 1.

Cafaro très proche de signer à Nantes ?

Il a déjà connu ce bonheur trois fois dans sa carrière : avec Reims en 2018, avec Saint-Etienne en 2024 et avec le Paris FC en 2025. Auteur de 13 buts en 79 matchs de Ligue 2 durant sa carrière, il souhaite quitter le Paris FC où il n’a disputé que dix petits matchs de Ligue 1 la saison dernière. Un potentiel renfort qui ferait le bonheur de Nantes alors que Cafaro était déjà proche de quitter le PFC l’hiver dernier lorsque l’EA Guingamp le courtisait, sans finalement réussir à finaliser l’opération.

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Dans tous les cas ça risque d'être le bordel avec juste du foot comme excuse pour mettre ce même bazar !

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Ce ne sont que des sentiments de gros incidents, arrêtez de nous prendre pour des cons, on n'y croit pas à vos risques. À la limite, ça sera des hooligans anglais.

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Le pb c'est qu'on doit se dire qu'on va être obligé de descendre en gamme. Dans ce cas là, je dis pkoi pas... J'espère qu'on arrivera quand-même à garder Paixao et Gouiri voire Aubam si il baisse son salaire. Dans tous les cas cette saison sera serrée, dans le jeu comme pour le mercato.

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Pareil ... je me vois encore sans écrans aller me tremper les pieds dans les rivières, faire des bateaux juste avec mon opinel, faire des batailles de pommes de pin au milieu des buis etc .. A l'heure actuelle, les jeunes savent plus s'amuser et s'ennuient dès qu'ils n'ont plus leurs putains d'écran !

OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

cela prouve ton intelligence plutot! regarder ces personnes sans travail qui vivent au crochet des autres, avec un niveau lamentable... Qd tu regardes Henni, ça fait peur....pareil musicalement avec les Jul et Nianiakamoura. quelles dobs ! mais plus c est nul, et plus t es suivi. c est le monde actuel. ma jeunnesse sans toute cette merde! quel bonheur

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