PSG : Le prix de Fabian Ruiz excite le Real et le Bayern
Fabian Ruiz

PSG : Le prix de Fabian Ruiz excite le Real et le Bayern

PSG08 juil. , 18:00
parEric Bethsy
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Entré dans la dernière année de son contrat au Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz dispose d’un bon de sortie cet été. Le milieu espagnol pourrait partir contre un montant raisonnable. Une opportunité alléchante pour le Real Madrid et le Bayern Munich.
La situation de Fabian Ruiz n’est pas très claire. Durant la deuxième partie de saison, le milieu sous contrat jusqu’en 2027 semblait se rapprocher d’une prolongation au Paris Saint-Germain. Nos confrères de RMC annonçaient même un accord définitif sur un nouveau bail d’une année supplémentaire, plus une deuxième en option. Mais depuis, le club de la capitale n’a pas confirmé l’information. Rien n’a été officialisé et l’Espagnol reste seulement lié au double champion d’Europe jusqu’à l’année prochaine.
Un désaccord de dernière minute aurait-il fait capoter le deal ? Quoi qu’il en soit, l’absence de nouvelles a évidemment alerté ses courtisans sur le marché des transferts. La presse espagnole parle d’un intérêt du Real Madrid qui cherche un milieu créatif pour enfin combler le vide laissé par Toni Kroos. Mais ce n’est pas tout. D’après le média Fichajes, Fabian Ruiz plaît également au Bayern Munich. Le Parisien âgé de 30 ans ne serait pas forcément une recrue d’avenir. Mais son talent, son expérience et son palmarès en feraient un atout immédiat.

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Les Bavarois le voient d’ailleurs comme une belle opportunité à saisir dans la mesure où le Paris Saint-Germain, compte tenu de sa situation contractuelle, ne pourrait pas réclamer une somme folle pour son cadre. La source indique qu’un éventuel transfert de Fabian Ruiz serait inférieur à 40 millions d’euros. A ce prix, le Bayern Munich se tient prêt à foncer sachant que l’ogre allemand prévoit de lui offrir une place importante au sein de l’effectif. Reste à connaître les intentions de l’international espagnol qui ne devrait pas se prononcer avant la fin du parcours de la Roja en Coupe du monde.
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mdrrr. mais tout est faux champion!

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Oui mais avec des stats (depuis le début de sa carrière) 7 buts 4 passes D 34 cartons jaunes 1 rouge

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Je t’ai connu plus vaillant 😂mais les faits te font fermé ton clapet 😂😂😂

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apprends a compter surtout. tout ce que tu racontes est faux. fais ton malin que qd tu seras sur des pseudos chiffres champion

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Lui c’est Une vrai merde

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