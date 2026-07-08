Le PSG officialise un nouveau départ en prêt

OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

cela prouve ton intelligence plutot! regarder ces personnes sans travail qui vivent au crochet des autres, avec un niveau lamentable... Qd tu regardes Henni, ça fait peur....pareil musicalement avec les Jul et Nianiakamoura. quelles dobs ! mais plus c est nul, et plus t es suivi. c est le monde actuel. ma jeunnesse sans toute cette merde! quel bonheur