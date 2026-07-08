Strasbourg lâche 6 ME pour le Paraguayen qui a rendu fous les Bleus

En mission pour faire dégoupiller Kylian Mbappé ou encore Michael Olise lors de France-Paraguay, le milieu de terrain Matías Galarza est proche de signer en Ligue 1. Strasbourg souhaite en effet le recruter.

Son nom ne vous dit peut-être rien mais son visage vous est désormais familier. Matías Galarza est l’un des joueurs paraguayens qui a marqué à sa façon le huitième de finale de Coupe du monde entre l’équipe de France et le Paraguay le week-end dernier . Le milieu de terrain de River Plate, prêté à Atlanta aux Etats-Unis la saison dernière, sera peut-être encore sur vos écrans à la rentrée. Ce n’est pas un cauchemar ni une blague, mais Asunción est effectivement très proche de signer… en Ligue 1.

Selon les informations de RTI Esporte, la probabilité de voir Matias Galarza signer au Racing Club de Strasbourg est désormais très elévée. Le club alsacien serait effectivement entré dans la dernière phase des négociations avec les agents du joueur et un accord serait tout proche. L’entourage de Galarza ferait d’un transfert à Strasbourg une priorité. Le joueur est bien conscient que rejoindre un club du haut de tableau en Ligue 1 est une belle opportunité pour la suite de sa carrière, raison pour laquelle il a donné suite favorablement à l’appel du Racing.

Matías Galarza en route pour Strasbourg

Le club alsacien doit maintenant s’entendre financièrement avec River Plate, qui réclame 6 millions d’euros pour le milieu de terrain aux 19 sélections (4 buts) avec le Paraguay. Même s’il a montré comme tous ses coéquipiers son visage le plus sombre face aux Bleus, avec notamment un coup de coude à l’encontre de Kylian Mbappé, l’ancien joueur de Vasco de Gama n’en reste pas moins un bon milieu de terrain, capable de jouer un football plus technique lorsque son entraîneur lui demande, ce qui n’était à priori pas le cas lors de France-Paraguay. Les amoureux de Ligue 1 et supporters de l’équipe de France auront sans doute l’occasion de s’en rendre compte (ou pas) en 2026-2027 lors des matchs de Strasbourg.