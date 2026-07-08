Rio Mavuba reste à la tête des Girondins

Malgré les difficultés administratives du club, Rio Mavuba sera toujours l’entraîneur principal des Girondins de Bordeaux la saison prochaine comme le club aquitain vient de le confirmer sur son site officiel.

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’annoncer la prolongation de Rio Mavuba au poste d’entraîneur principal de l’équipe première pour la saison 2026-2027. Arrivé à la tête du groupe la saison dernière, Rio Mavuba poursuivra sa mission avec l’objectif de s’inscrire dans la continuité du travail engagé et de préparer au mieux ce nouvel exercice. Le Club souhaite pleine réussite à Rio et à son staff pour cette nouvelle saison en Marine et Blanc » écrit le club au scapulaire sur son site internet.