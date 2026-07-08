ICONSPORT_363433_0025
Rio Mavuba

Rio Mavuba reste à la tête des Girondins

Bordeaux08 juil. , 16:07
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré les difficultés administratives du club, Rio Mavuba sera toujours l’entraîneur principal des Girondins de Bordeaux la saison prochaine comme le club aquitain vient de le confirmer sur son site officiel.
« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’annoncer la prolongation de Rio Mavuba au poste d’entraîneur principal de l’équipe première pour la saison 2026-2027. Arrivé à la tête du groupe la saison dernière, Rio Mavuba poursuivra sa mission avec l’objectif de s’inscrire dans la continuité du travail engagé et de préparer au mieux ce nouvel exercice. Le Club souhaite pleine réussite à Rio et à son staff pour cette nouvelle saison en Marine et Blanc » écrit le club au scapulaire sur son site internet.
Articles Recommandés
ICONSPORT_369774_0017 Olise
Equipe de France

La FIFA refuse de retirer le carton jaune de Michael Olise

ICONSPORT_369801_0003
Mondial 2026

France-Maroc, Paris craint de gros incidents

psg braga grille seville et recupere moscardo iconsport 257254 0306 395712
PSG

Le PSG officialise un nouveau départ en prêt

ICONSPORT_362004_0206
FC Nantes

Un spécialiste des montées arrive gratuitement à Nantes

Fil Info

08 juil. , 16:40
La FIFA refuse de retirer le carton jaune de Michael Olise
08 juil. , 16:20
France-Maroc, Paris craint de gros incidents
08 juil. , 16:04
Le PSG officialise un nouveau départ en prêt
08 juil. , 16:00
Un spécialiste des montées arrive gratuitement à Nantes
08 juil. , 15:40
L’OL chipe un précieux renfort au LOSC
08 juil. , 15:20
Monaco met Paul Pogba à la porte
08 juil. , 15:00
Akliouche au PSG, Monaco boucle un accord pour son successeur
08 juil. , 14:30
Arsenal met un stop à Barcola, transfert historique en vue
08 juil. , 14:00
FCGB : La DNCG accorde une faveur à Gérard Lopez

Derniers commentaires

France-Maroc, Paris craint de gros incidents

Dans tous les cas ça risque d'être le bordel avec juste du foot comme excuse pour mettre ce même bazar !

France-Maroc, Paris craint de gros incidents

Ce ne sont que des sentiments de gros incidents, arrêtez de nous prendre pour des cons, on n'y croit pas à vos risques. À la limite, ça sera des hooligans anglais.

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille

Le pb c'est qu'on doit se dire qu'on va être obligé de descendre en gamme. Dans ce cas là, je dis pkoi pas... J'espère qu'on arrivera quand-même à garder Paixao et Gouiri voire Aubam si il baisse son salaire. Dans tous les cas cette saison sera serrée, dans le jeu comme pour le mercato.

OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

Pareil ... je me vois encore sans écrans aller me tremper les pieds dans les rivières, faire des bateaux juste avec mon opinel, faire des batailles de pommes de pin au milieu des buis etc .. A l'heure actuelle, les jeunes savent plus s'amuser et s'ennuient dès qu'ils n'ont plus leurs putains d'écran !

OL : Kafu, le célèbre influenceur lyonnais est mort

cela prouve ton intelligence plutot! regarder ces personnes sans travail qui vivent au crochet des autres, avec un niveau lamentable... Qd tu regardes Henni, ça fait peur....pareil musicalement avec les Jul et Nianiakamoura. quelles dobs ! mais plus c est nul, et plus t es suivi. c est le monde actuel. ma jeunnesse sans toute cette merde! quel bonheur

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading