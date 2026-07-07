15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort

Déjà très en avance sur son recrutement, l’OL doit encore trouver son avant-centre pour la saison prochaine. Le club rhodanien va en tout cas mettre les moyens financiers pour attirer une pointure.

L'OL va lâcher 15 ME pour son futur buteur

Seule certitude : il devrait arriver avant le barrage de Ligue des Champions le 4 ou 5 août. De plus, un joli budget pourrait être alloué à ce recrutement selon l’insider @LucasCompany15 sur X. « Ce qui est intéressant (et qu’on m’avait partagé un peu plus tôt dans la soirée) c’est que l’OL veut faire du 9 sa grosse recrue avant les matchs de qualifications. 15 M€ (hors bonus) bien tassé. D’ailleurs ce dossier du 9 pour l’OL en dit très long sur l’importance d’avoir un vrai leader offensif. Ça devrait s’accélérer en même temps que les départs » a publié l’insider spécialisé sur l’Olympique Lyonnais sur son compte X.

La question est maintenant de savoir qui sera le futur attaquant du club rhodanien et si Matthieu Louis-Jean parviendra à réaliser un nouveau miracle en trouvant un buteur de haut niveau pour 15 millions d’euros. Avec ce budget, intéressant mais qui n’offre pas énormément de marge, les pistes Jonathan David ou Loïs Openda sont en tout cas à oublier… sauf si la Juventus Turin venait à accepter un prêt, ce qui pourrait être le cas mais seulement en fin de mercato.