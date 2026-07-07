15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort

15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort

OL07 juil. , 21:30
parCorentin Facy
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Déjà très en avance sur son recrutement, l’OL doit encore trouver son avant-centre pour la saison prochaine. Le club rhodanien va en tout cas mettre les moyens financiers pour attirer une pointure.
Avec le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais est le club de Ligue 1 qui a déjà le plus recruté ce début de mercato estival. Les Gones ont officialisé les arrivées de Bidstrup, Boudache, Ouédraogo ou encore Duranville. Matthieu Louis-Jean doit maintenant trouver la perle rare sur le poste de numéro neuf puisque l’OL a perdu Endrick et Roman Yaremchuk le 30 juin dernier, le Brésilien et l’Ukrainien ayant fait leur retour au Real Madrid et à l’Olympiakos après leur prêt en Ligue 1. Pour l’heure, l’identité du futur avant-centre de l’Olympique Lyonnais est un mystère.

L'OL va lâcher 15 ME pour son futur buteur

Seule certitude : il devrait arriver avant le barrage de Ligue des Champions le 4 ou 5 août. De plus, un joli budget pourrait être alloué à ce recrutement selon l’insider @LucasCompany15 sur X. « Ce qui est intéressant (et qu’on m’avait partagé un peu plus tôt dans la soirée) c’est que l’OL veut faire du 9 sa grosse recrue avant les matchs de qualifications. 15 M€ (hors bonus) bien tassé. D’ailleurs ce dossier du 9 pour l’OL en dit très long sur l’importance d’avoir un vrai leader offensif. Ça devrait s’accélérer en même temps que les départs » a publié l’insider spécialisé sur l’Olympique Lyonnais sur son compte X.
La question est maintenant de savoir qui sera le futur attaquant du club rhodanien et si Matthieu Louis-Jean parviendra à réaliser un nouveau miracle en trouvant un buteur de haut niveau pour 15 millions d’euros. Avec ce budget, intéressant mais qui n’offre pas énormément de marge, les pistes Jonathan David ou Loïs Openda sont en tout cas à oublier… sauf si la Juventus Turin venait à accepter un prêt, ce qui pourrait être le cas mais seulement en fin de mercato.
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OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

Ce n'est pas plutôt "sait parents" ?😂

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Quel est l'arbitre qui s'occupait de la VAR ? 😏 C'est Isaak Bashevkin (arbitre Norvégien) qui était à la VAR. La FIFA a bien fait les choses en mettant 3 arbitres Français (Un arbitre central et deux arbitres de touche) et deux arbitres Norvégiens (un à la VAR, l'autre 4ème arbitre). Mais... l'Equipe de France aura moins de chance avec 5 arbitres Argentins désignés. Ils vont s'occuper de tout. ^^

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Merci au Maroc pour c est image , maintenant on sait que la FIFA est pro Argentine

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Mais non... arrêtez !!!.... on va dire que vous êtes des complotistes ! Mdr

15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort

🤣🤣🤣15m. Pour un super buteur,non mais la foot 01 faut arrêter la connerie

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