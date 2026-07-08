La FIFA refuse de retirer le carton jaune de Michael Olise

La Fédération française de football a reçu une réponse officielle de la FIFA concernant le carton jaune récolté par Michael Olise contre le Paraguay et le verdict risque de faire grincer des dents.

Très agacée par la sévérité du carton jaune donné à Michael Olise lors du huitième de finale de la Coupe du monde entre l’équipe de France et le Paraguay, la FFF avait fait le choix de saisir la FIFA pour que ce carton soit retiré. Alors que le match contre le Maroc approche à grands pas, aucune réponse n’avait donnée par l’instance il y a encore quelques heures. C’est désormais chose faite puisque Didier Deschamps vient d’annoncer en conférence de presse que la FIFA a refusé de retirer le carton jaune donné au meneur de jeu du Bayern Munich.

Une décision qui agace dans le clan français puisque l’avertissement récolté par Michael Olise était très sévère et n’était pas réellement justifié. Une déception pour Didier Deschamps et pour le joueur, qui devra se tenir à carreau lors du quart de finale contre le Maroc jeudi soir (22h). En cas de carton jaune face aux Lions de l’Atlas, le milieu offensif des Bleus sera suspendu pour la potentielle demi-finale contre l’Espagne ou la Belgique.