OL : Le crush de Fonseca se rapproche de Lyon

Confronté aux probables départs de Tanner Tessmann et d’Orel Mangala, l’OL a fait de Mads Bidstrup sa priorité au milieu de terrain. L’international danois est plus proche que jamais de rejoindre Lyon.

L’Olympique Lyonnais aborde son mercato avec prudence, après les péripéties de la saison dernière, mais aussi avec beaucoup d’ambition. Le club rhodanien doit vendre, mais n’a pas l’intention de se séparer de ses titulaires indiscutables. Au rayon des ventes, Tanner Tessmann et Orel Mangala sont ciblés comme les joueurs qui doivent rapporter de l’argent à l’OL, sans pour autant trop affaiblir l’effectif.

Pour compenser les potentiels départs de l’Américain et du Belge, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ont ciblé le profil de Mads Bidstrup, 25 ans, international danois sous contrat avec le RB Salzbourg jusqu’en juin 2029. L’Equipe confirme d’ailleurs que le joueur d’1m75 est une priorité aux yeux de Paulo Fonseca, l’entraîneur portugais de l’OL ayant eu un véritable coup de coeur pour l’ancien milieu de terrain de Brentford.

« Après le recrutement de l'ailier niçois Kaïl Boudache (19 ans, 5 ans de contrat), ce serait la deuxième recrue rhodanienne, visiblement séduite par cette opportunité lyonnaise si l'on en croit le Directeur général de Salzbourg, Marcus Mann, cité par le Salzburger Nachrichten » écrit par ailleurs le quotidien national, preuve que toutes les parties se rapprochent d’un accord pour le transfert de Mads Bidstrup dans la capitale des Gaules.

L’OL devra débourser au minimum 10 millions d’euros, peut-être même un peu plus, pour offrir à Paulo Fonseca son choix n°1 dans l’entrejeu. L’Equipe décrit Bidstrup comme un joueur massif, puissant et excellent à la récupération du ballon et dans le pressing. Un profil idéal aux yeux du staff lyonnais pour accompagner Corentin Tolisso et Tyler Morton, deux joueurs jugés intransférables par l’état-major de l’OL lors de ce mercato estival.