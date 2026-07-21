Un prometteur défenseur de 17 ans dit oui à l’ASSE

Jugé comme très prometteur en interne, le jeune défenseur stéphanois Nathan Kasia va parapher son premier contrat professionnel en faveur de l’AS Saint-Etienne.

Nommé cet été pour succéder à Philippe Montanier, Ian Cathro souhaite s’appuyer sur la jeunesse de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Le nouvel entraîneur des Verts a joint la parole aux actes en s’appuyant sur Nathan Kasia depuis le début de la préparation. Cela a certainement joué dans le choix du jeune défenseur central de 17 ans, lequel va parapher son premier contrat professionnel en faveur des Verts selon L’Equipe.

Le quotidien national révèle ce mardi qu’un accord a été trouvé pour la signature de Nathan Kasia, passé par l’INF Clairefontaine et par le club amateur du Joinville RC dont Jérémy Jacquet (Liverpool) est également issu. Appelé de façon régulière avec les U17 de l’équipe de France, Nathan Kasia aura donc une réelle carte à jouer avec Saint-Etienne la saison prochaine. Défenseur central de formation, il a notamment été utilisé au poste de latéral gauche par Ian Cathro face à Biel Bienne et au Servette FC lors des deux derniers matchs amicaux, durant lesquels il a chaque fois disputé une mi-temps.