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Messi est « un tricheur sournois », le clan de Cristiano Ronaldo déchainé

Mondial 202621 juil. , 19:30
parGuillaume Conte
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Journaliste très proche de Cristiano Ronaldo, Piers Morgan s'est totalement lâché sur Lionel Messi et l'imposture qu'il représente à ses yeux. 
Le comportement des joueurs argentins pendant cette Coupe du monde n’a clairement pas représenté une belle publicité pour le football. Les Sud-Américains ont profité de quelques décisions favorables et surtout de la complaisance des arbitres pour provoquer et enchainer les fautes sans se faire sanctionner. Jusqu’en finale où ils ont vu rouge, ont perdu, et n’ont pas supporté voir l’Espagne s’imposer en frappant leurs adversaires. 
Une attitude dont Lionel Messi, en dehors de sa semelle qui aurai pu lui valoir un carton rouge contre l’Algérie, reste tout de même souvent à l’écart. La Pulga ne se mêle pas des embrouilles, laissant ses généraux régler leur compte aux joueurs qui osent lui frotter les chevilles. Mais l’octuple Ballon d’Or ne doit pas être épargné par les critiques selon Piers Morgan, journaliste anglais bien connu pour être le confident de Cristiano Ronaldo. 
C’est chez lui que CR7 était venu annoncer la décision de son second départ de Manchester United, et qu’il s’est ensuite confié pour cracher sur la direction du club anglais. Depuis, les deux hommes sont restés très proches et dans le duel entre le Portugais et l’Argentin, le journaliste a choisi son camp. Alors, après cette finale peu glorieuse et le comportement de Lionel Messi qui a tenté de faire exclure Cucurella parce que ce dernier avait passé la main devant sa bouche pendant une seconde, le britannique a décidé de cracher son venin. 
« Toutes ces discussions autour du « Saint Lionel ». Il est supposé être le GOAT (meilleur joueur de tous les temps), et il a totalement disparu de la finale. Je ne savais même pas qu’il était sur le terrain. Et en plus de cela, il n’est pas un bon gars comme on peut l’entendre. Il a essayé de faire exclure Cucurella de la manière la plus honteuse et horrible. Messi est un tricheur sournois, leader d’une bande voyous ignobles et violents. Je n’ai jamais été aussi content de voir une équipe perdre », s’est lâché Piers Morgan sur son propre média, dans un message largement diffusé, notamment par les supporters de Cristiano Ronaldo. 
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Jaloux jusqu'au bout ... Messi s'en cogne de CR7 Cry7 c'est Vegeta qui jette des shurikens toute la nuit sur la photo de Goku-Messi xD

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comme dhab, les clans. les franco, les neerlando, les noirs, les arabes ... Du talent oui, mais l'union ? jamais ... je travaille a Bruxelles, c'est chud les flamands comme ils me traitent quand je parle francais d'abord (me prenant pour un walon) puis quand je dis que je suis francais ... Jour et la nuit. Un si grand pays la Belgique

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