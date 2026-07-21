Alban Lafont quitte Nantes pour 1 million symbolique

Prêté au Panathinaïkos la saison dernière, Alban Lafont a fait son retour à Nantes cet été. Le gardien ivoirien ne va cependant pas s’éterniser en Loire-Atlantique puisqu’il va s’engager avec Amedspor en Turquie.

L’Equipe annonce qu’un accord a été trouvé pour le départ de l’international ivoirien de 27 ans, lequel va rebondir en Turquie. Le promu d’Amedspor va débourser 1 million d’euros pour s’attacher les services de l’ancien Toulousain, une offre jugée suffisante par le board nantais pour se séparer de son gardien, cinq ans après son arrivée en provenance de la Ville Rose pour 7,5 millions d’euros. Auteur d’une saison pleine en prêt au Panathinaïkos l'an passé (37 matchs disputés), Alban Lafont va définitivement quitter le FC Nantes lors de ce mercato estival.annonce qu’un accord a été trouvé pour le départ de l’international ivoirien de 27 ans, lequel va rebondir en Turquie. Le promu d’Amedspor va débourser 1 million d’euros pour s’attacher les services de l’ancien Toulousain, une offre jugée suffisante par le board nantais pour se séparer de son gardien, cinq ans après son arrivée en provenance de la Ville Rose pour 7,5 millions d’euros.

Alban Lafont laissera un souvenir mitigé à Nantes, avec d’abord des saisons pleines qui l’ont envoyé aux portes de l’équipe de France, puis une lente descente aux enfers. Il aura en tout participé à 198 rencontres sous les couleurs des Canaris. Pour la direction nantaise, ce million d’euros symbolique est toujours bon à prendre alors que Waldemar et Franck Kita souhaitent encore recruter d’ici la fin du mercato pour étoffer l’effectif à la disposition de Michel der Zakarian. En concurrence avec de gros clubs tels que Saint-Etienne, Reims ou Metz, Nantes visera le top 2 la saison prochaine pour remonter au plus vite en Ligue 1.