OL : Tessmann fait un carton, la grosse vente arrive

Après deux saisons au sein de l’Olympique Lyonnais, Tanner Tessmann est l’un des partants du club rhodanien cet été. L’Américain est suivi par de nombreux clubs notamment en Premier League.

Arrivé à l’été 2024 du côté de l’Olympique Lyonnais, Tanner Tessmann s’est petit à petit imposé au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. Après une première saison timorée, le milieu de terrain américain a profité des départs au mercato pour gagner du temps de jeu et faire sa place. Sur cet exercice 2025-2026, le joueur de 24 ans aura su tirer son épingle du jeu pour glaner 28 titularisations sur les 41 matchs auxquels il a pris part toutes compétitions confondues. Et la cote de l’Américain reste élevée au sein de l’ OL . Le septuple champion de France est prêt à accorder un bon de sortie à l’Américain. Si la situation financière du club rhodanien est meilleure que l’été dernier, elle en reste tout de même préoccupante. Lyon devra vendre rapidement pour satisfaire la DNCG.

L’OL espère 20 à 25 millions d’euros pour Tessmann

Et parmi les potentiels départs sur le marché estival, Tanner Tessmann. Le milieu de terrain américain aurait dû quitter l’OL dès cet hiver, mais faute d’un accord, le joueur de 24 ans a fini la saison dans l’hexagone. Sous contrat avec la capitale des Gaules jusqu’en 2029, Tessmann garde une cote en Premier League. Selon le journaliste portugais Pablo Oliveira, Leeds United et Brentford sont toujours intéressés. Mais le natif de Birmingham dans l’Alabama attire également les regards d’Everton, Fribourg et celui de l’Ajax Amsterdam.

Toujours selon le journaliste portugais, l’OL en espère entre 20 et 25 millions d’euros sur le marché cet été. Un prix qui peut étonner, car la valeur du joueur se situe entre 10 et 13 millions d’euros. Le départ du joueur semble cependant inévitable au vu de la situation financière de l’Olympique Lyonnais. Non sélectionné avec les États-Unis pour la Coupe du monde cet été, Tessmann ne pourra pas profiter du Mondial à domicile pour faire monter sa cote. Mais cela devrait être suffisant pour provoquer la première grosse vente de l'OL cet été.