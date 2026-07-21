Il quitte l’OM, le contre-coup est brutal au mercato

Il quitte l’OM, le contre-coup est brutal au mercato

OM21 juil. , 20:20
parGuillaume Conte
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Jeune joueur apprécié à l'OM, Bilal Nadir a décidé de partir sans prolonger, persuadé que l'herbe était plus verte ailleurs. Pour le moment, ce n'est pas criant.
Avec la fin du mois de juin et de la saison 2025-2026, de nombreux joueurs ont terminé leur contrat et rejoignent le rang des agents libres. C’est le cas de Bilal Nadir, pour lequel Pablo Longoria et Medhi Benatia ont longtemps espéré le voir prolonger. Mais le milieu de terrain a toujours été ferme, souhaitant quitter Marseille pour être mieux considéré ailleurs. Les premières pistes menaient à des formations allemandes intéressantes, mais ces possibilités sont tombées à l’eau.
Ainsi, le Franco-Marocain ne croule pas forcément sous les offres alors que la reprise a déjà eu lieu dans quasiment tous les clubs européens. Selon Africa Foot, deux formations se sont renseignées à son sujet. L’AEK Athènes et Getafe. La formation madrilène est certainement la plus attractive, car elle se bat régulièrement pour figurer dans la première partie de tableau en Liga, même si elle n’est pas connue pour donner des salaires mirobolants.
C’est plutôt le contraire du côté d’Athènes, qui ne fait pas partie des grands championnats européens, mais vient de remporter le titre et disputera donc les barrages pour la Ligue des Champions au mois d’août. Les discussions avec l’AEK sont plus avancées mais Bilal Nadir peut aussi prendre son temps pour voir si de meilleures offres peuvent lui parvenir. En tout cas, cela ne se bouscule pas pour le joueur formé à Nice et parvenu à dépasser le cap des 50 matchs sous le maillot marseillais sur ces deux dernières saisons.
L’OM avait tenté de le vendre en janvier 2026, mais en raison de plusieurs problèmes physiques, personne n’avait fait d’offre. Bilal Nadir avait alors encore une valeur marchande à hauteur de 9 millions d’euros.

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comme dhab, les clans. les franco, les neerlando, les noirs, les arabes ... Du talent oui, mais l'union ? jamais ... je travaille a Bruxelles, c'est chud les flamands comme ils me traitent quand je parle francais d'abord (me prenant pour un walon) puis quand je dis que je suis francais ... Jour et la nuit. Un si grand pays la Belgique

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