Rudi Garcia viré, les joueurs belges se révoltent

En désaccord avec sa fédération, Rudi Garcia a quitté son poste de sélectionneur de la Belgique à l’issue de la Coupe du monde 2026. Un choix qui déplaît à plusieurs joueurs des Diables Rouges.

Battue par l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde, la Belgique n’a pas réalisé un parcours déshonorant aux Etats-Unis. Au contraire, les Diables Rouges ont globalement fait bonne impression en battant notamment le Sénégal et les Etats-Unis en phase à élimination directe. La défaite face à la Roja a également de quoi frustrer les Belges puisque l’Espagne a dû attendre les derniers instants du match pour l’emporter 2-1. Le départ de Rudi Garcia n’était pas vraiment prévisible et pourtant, l’ex-entraîneur de l’OM et de l’OL a pris la porte après des désaccords avec ses dirigeants à l’issue de ce Mondial.

Une issue qui a heurté certains joueurs de la sélection, mécontents contre cette décision de se séparer de Rudi Garcia comme l’a rapporté le journaliste belge Sacha Tavolieri. « La majorité des joueurs belges (francophones) ont envoyé un message à Rudi Garcia pour le remercier du travail accompli. Certes, il y a eu des frictions avec quelques joueurs néerlandophones sur des consignes données par son adjoint à quelques entraînements mais la grande majorité du groupe ADORAIT Rudi Garcia » a publié sur son compte X le journaliste de SkySports.

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Le départ de l’ancien entraîneur d’Al-Nassr ne fait donc pas que des heureux au sein des joueurs de la sélection, bien au contraire. Reste maintenant à voir comment la Belgique va tenter de rebondir dans l’optique de l’Euro 2028 en Angleterre. Rudi Garcia a de son côté publié un message ce lundi sur les réseaux sociaux, dans lequel il se félicite du parcours réalisé avec la Belgique. L’entraîneur de 62 ans se dit par ailleurs prêt à reprendre du service immédiatement, « en club ou en sélection ».