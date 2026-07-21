L’Espagne offre le Ballon d’Or à Mbappé

Et si Kylian Mbappé profitait de circonstances favorables pour faire le hold-up de 2026 en remportant le Ballon d'Or ? C'est un scénario qui se dessine.

Dans une année de Coupe du monde, le Ballon d’Or n’est paradoxalement pas forcément un vainqueur du trophée suprême du football. Plusieurs exemple bien connus ont permis de s’en rendre compte, notamment ces dernières années. Depuis l’ouverture du Ballon d’Or au meilleur joueur du monde quel que soit sa nationalité, aucun espagnol ne l’a remporté (c’était Lionel Messi) en 2010 malgré le titre mondial, aucun allemand n’a eu le Ballon d’Or en 2014 (propriété de Cristiano Ronaldo) et la France a vu Luka Modric remporter le trophée suprême en 2018.

Cette année, malgré le triomphe de l’Espagne, le risque est grand de voir les joueurs de la Roja truster les accessits sans s’imposer dans ce trophée individuel toujours aussi symbolique. En effet, la Roja a pu s’appuyer sur un collectif huilé, ce qui ne permet pas forcément de démarquer un joueur. Lamine Yamal aurait pu être le leader de l’Espagne, mais le joueur barcelonais, qui n’a pas brillé en Ligue des Champions, a été assez transparent et souvent très bien neutralisé pendant ce Mondial. Rodri a été le taulier en tant que capitaine, mais il a connu une saison diminué par les blessures, et n’a pas marqué beaucoup de points en Coupe d’Europe non plus.

Résultat comme L’Equipe le souligne dans un sondage à plus de 35.000 votants effectué sur son site, les votes de l’Espagne sont dilués, et font le jeu d’un certain Kylian Mbappé . Ce dernier a des grandes chances d’être élu Ballon d’Or, sachant que Lionel Messi, malgré son talent encore vu lors de ce Mondial, évolue désormais dans un championnat de seconde zone où il peut se permettre de zapper des matchs sans que cela ne change grand chose au classement de la saison régulière.

Et comme de nombreux autres joueurs qui ont brillé ces dernières semaines continuent de se diluer les votes comme Erling Haaland, Harry Kane, Michael Olise et Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé pourrait bien remporter son premier Ballon d’Or malgré la première saison blanche de sa carrière en terme de titre.