ICONSPORT_370372_0176

L’Espagne offre le Ballon d’Or à Mbappé

Kylian Mbappé21 juil. , 20:00
parGuillaume Conte
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Et si Kylian Mbappé profitait de circonstances favorables pour faire le hold-up de 2026 en remportant le Ballon d'Or ? C'est un scénario qui se dessine.
Dans une année de Coupe du monde, le Ballon d’Or n’est paradoxalement pas forcément un vainqueur du trophée suprême du football. Plusieurs exemple bien connus ont permis de s’en rendre compte, notamment ces dernières années. Depuis l’ouverture du Ballon d’Or au meilleur joueur du monde quel que soit sa nationalité, aucun espagnol ne l’a remporté (c’était Lionel Messi) en 2010 malgré le titre mondial, aucun allemand n’a eu le Ballon d’Or en 2014 (propriété de Cristiano Ronaldo) et la France a vu Luka Modric remporter le trophée suprême en 2018.
Cette année, malgré le triomphe de l’Espagne, le risque est grand de voir les joueurs de la Roja truster les accessits sans s’imposer dans ce trophée individuel toujours aussi symbolique. En effet, la Roja a pu s’appuyer sur un collectif huilé, ce qui ne permet pas forcément de démarquer un joueur. Lamine Yamal aurait pu être le leader de l’Espagne, mais le joueur barcelonais, qui n’a pas brillé en Ligue des Champions, a été assez transparent et souvent très bien neutralisé pendant ce Mondial. Rodri a été le taulier en tant que capitaine, mais il a connu une saison diminué par les blessures, et n’a pas marqué beaucoup de points en Coupe d’Europe non plus.
ICONSPORT_370404_0236
Résultat comme L’Equipe le souligne dans un sondage à plus de 35.000 votants effectué sur son site, les votes de l’Espagne sont dilués, et font le jeu d’un certain Kylian Mbappé. Ce dernier a des grandes chances d’être élu Ballon d’Or, sachant que Lionel Messi, malgré son talent encore vu lors de ce Mondial, évolue désormais dans un championnat de seconde zone où il peut se permettre de zapper des matchs sans que cela ne change grand chose au classement de la saison régulière.
Et comme de nombreux autres joueurs qui ont brillé ces dernières semaines continuent de se diluer les votes comme Erling Haaland, Harry Kane, Michael Olise et Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé pourrait bien remporter son premier Ballon d’Or malgré la première saison blanche de sa carrière en terme de titre.
Articles Recommandés
ICONSPORT_369971_0175 Molebe
OL

Son buteur a une cote d'enfer, un promu contacte l'OL

Lafont ICONSPORT_370223_0100
FC Nantes

Alban Lafont quitte Nantes pour 1 million symbolique

ICONSPORT_369943_0043 Rudi Garcia
Foot Mondial

Rudi Garcia viré, les joueurs belges se révoltent

Capture d’écran 2026-07-21 à 20.12.12
ASSE

Un prometteur défenseur de 17 ans dit oui à l’ASSE

Fil Info

21 juil. , 21:40
Son buteur a une cote d'enfer, un promu contacte l'OL
21 juil. , 21:20
Alban Lafont quitte Nantes pour 1 million symbolique
21 juil. , 21:00
Rudi Garcia viré, les joueurs belges se révoltent
21 juil. , 20:20
Un prometteur défenseur de 17 ans dit oui à l’ASSE
21 juil. , 20:20
Il quitte l’OM, le contre-coup est brutal au mercato
21 juil. , 19:30
Messi est « un tricheur sournois », le clan de Cristiano Ronaldo déchainé
21 juil. , 19:08
Officiel : L'OL prête un attaquant à Montpellier
21 juil. , 19:00
L'OM dépense 40 ME pour faire signer trois joueurs
21 juil. , 18:30
28 euros le match amical à la TV, les fans des Verts en larmes

Derniers commentaires

Messi est « un tricheur sournois », le clan de Cristiano Ronaldo déchainé

Jaloux jusqu'au bout ... Messi s'en cogne de CR7 Cry7 c'est Vegeta qui jette des shurikens toute la nuit sur la photo de Goku-Messi xD

OM : Il a déjà tout changé, les jeunes n'en reviennent pas

Après je suis loin d être fan du centre de formation de l om et du club 😁 mais je suis curieux de voir ce qu ils vont réussir à faire du petit bedja parce qu’il y a du gros potentiel

Rudi Garcia viré, les joueurs belges se révoltent

comme dhab, les clans. les franco, les neerlando, les noirs, les arabes ... Du talent oui, mais l'union ? jamais ... je travaille a Bruxelles, c'est chud les flamands comme ils me traitent quand je parle francais d'abord (me prenant pour un walon) puis quand je dis que je suis francais ... Jour et la nuit. Un si grand pays la Belgique

L’Espagne offre le Ballon d’Or à Mbappé

Mbappé il a quand même égalé le record de guerd muller

L’Espagne offre le Ballon d’Or à Mbappé

Kévin keegan il a gagner le BO en 78 et 79 sans avoir gagner la LDC et le mondial, keegan il a gagner la LDC en 77 il a pas eu le BO

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading