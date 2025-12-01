endrick buteur le real recoit une offre astronomique iconsport 256486 0086 390718
Endrick

OL : La signature d'Endrick repoussée au 30 janvier 2026

OL01 déc. , 13:00
parClaude Dautel
0
Martin Satriano a beau avoir marqué un doublé contre Nantes, l'OL souhaite faire signer Endrick pour la deuxième partie de la saison. Mais le Real Madrid a des impératifs.
Depuis des semaines, les supporters lyonnais sont en quête de la moindre info concernant le prêt d'Endrick. Car il est vrai qu'offensivement, l'équipe de Paulo Fonseca montrait de sérieux problèmes d'efficacité. Mais cette semaine, l'Olympique Lyonnais a marqué neuf buts, avec un triplé de Tolisso en Europa League, mais aussi et surtout deux buts signés Satriano en Ligue 1. Malgré cela, Michele Kang souhaite toujours trouver un accord avec Florentino Perez afin d'obtenir rapidement le prêt de l'attaquant brésilien qui cette saison n'a joué que 11 minutes toutes compétitions confondues sous les ordres de Xabi Alonso. Cependant, à en croire la presse espagnole, le Real Madrid veut faire traîner le plus longtemps possible la signature d'Endrick pour se préserver de plusieurs problèmes majeurs.

Madrid ne prendra aucun risque avec Endrick

Le souci le plus régulièrement évoqué concerne le fait que l'entraîneur des Merengue souhaite avoir un attaquant sous la main en cas de blessure. En laissant partir Endrick dès les premiers jours de janvier, Xabi Alonso se prive d'un joker disponible. Mais, ces dernières heures, c'est surtout l'avenir de l'actuel entraîneur du Real Madrid qui pourrait changer la trajectoire du jeune avant-centre brésilien. Même si Kylian Mbappé permet aux Merengue de s'en sortir, le fait de voir le Barça passer devant au classement de Liga met en danger l'actuel entraîneur madrilène. Et si Xabi Alonso saute, alors son successeur peut relancer Endrick, lequel n'a pas du tout bénéficié de la confiance du technicien espagnol. 

Derniers commentaires

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

C'est marrant, des qu'il s'agit de Lyon, tout est disproportionné... Ya qu'à voir les commentaires pendant (dont kvara) et à la fin du match... A part peut etre sur Merah vs Rennes ou ils semblaient tous d'accord mais le reste de nos rouges, ça ne les a pas choqué comme ça.. Prenons celui d'Hateboer justement, qui est la meme faute que subit Chevalier, regardez mes coms, je dis qu'il ya rouge la dessus. La règle dit que si cela touche à l'intégrité physique des joueurs, c'est rouge, ya pas d'interprétations à avoir la dessus... Et puis ce qu'on a subit cette saison, l'Equipe 21 et consort devraient fermer un peu leurs bouches... -Merah, Fofana, le match vs le PSG et j'en oublies certainement.

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Pas avantagé , ils ont eu des " nullards " , comme il y en a beaucoup dans l'arbitrage de L1 ....

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Le type de joueur qui veut tout le temps la balle, garde beaucoup la balle au pied, drible beaucoup et ne privilégie pas le geste simple de la passe face au drible. Enfin, celui qui veut tirer à tout prix ou "presque". Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de réussite dans leurs actions pour autant, mais c'est un type de jeu qui "ralenti" la circulation du ballon et qui se base sur la réussite personnelle et non du collectif Forcément c'est un peu "caricatural", mais en plus, je dirais que Neymar était plus altruiste que Vinicius

PSG : Zéro ballon pour Gonçalo Ramos, le constat terrifiant

Bon après j'aimerais quand même qu'on évalue aussi justement les titis... Ramos: 5 buts / 0 passe déc Mbaye: 0 buts / 0 passe déc NDantou: 0 buts / 1 passe déc Mayulu: 1 buts / 1 passe déc Désolé, mais on me dit que les titis pèsent sur le jeu, mais franchement ce ne sont pas des cadors donc qu'on essaye de jouer aussi sur les qualités de Ramos ça serait pas un mal... Des centres !!! Surtout face aux blocs bas ! Alors oui les absences d'hakimi et Mendes pèsent, mais les titis c'est un peu du vent et d'ailleurs on voit bien que depuis les blessures a répétitions des titulaires, ça tourne pas en attaque, et les titis en sont un peu la cause

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Très sévère

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

