OL : La signature d'Endrick repoussée au 30 janvier 2026

Martin Satriano a beau avoir marqué un doublé contre Nantes, l'OL souhaite faire signer Endrick pour la deuxième partie de la saison. Mais le Real Madrid a des impératifs.

Depuis des semaines, les supporters lyonnais sont en quête de la moindre info concernant le prêt d'Endrick. Car il est vrai qu'offensivement, l'équipe de Paulo Fonseca montrait de sérieux problèmes d'efficacité. Mais cette semaine, l'Olympique Lyonnais a marqué neuf buts, avec un triplé de Tolisso en Europa League, mais aussi et surtout deux buts signés Satriano en Ligue 1. Malgré cela, Michele Kang souhaite toujours trouver un accord avec Florentino Perez afin d'obtenir rapidement le prêt de l'attaquant brésilien qui cette saison n'a joué que 11 minutes toutes compétitions confondues sous les ordres de Xabi Alonso. Cependant, à en croire la presse espagnole, le Real Madrid veut faire traîner le plus longtemps possible la signature d'Endrick pour se préserver de plusieurs problèmes majeurs.

Madrid ne prendra aucun risque avec Endrick

Le souci le plus régulièrement évoqué concerne le fait que l'entraîneur des Merengue souhaite avoir un attaquant sous la main en cas de blessure. En laissant partir Endrick dès les premiers jours de janvier, Xabi Alonso se prive d'un joker disponible. Mais, ces dernières heures, c'est surtout l'avenir de l'actuel entraîneur du Real Madrid qui pourrait changer la trajectoire du jeune avant-centre brésilien. Même si Kylian Mbappé permet aux Merengue de s'en sortir, le fait de voir le Barça passer devant au classement de Liga met en danger l'actuel entraîneur madrilène. Et si Xabi Alonso saute, alors son successeur peut relancer Endrick, lequel n'a pas du tout bénéficié de la confiance du technicien espagnol.