OL : Endrick 18 mois à Lyon, la bombe du mercato

L’OL et le Real Madrid ont trouvé un accord verbal pour le prêt d’Endrick en janvier. Mais à la surprise générale, l’attaquant brésilien aimerait que son séjour en Ligue 1 dure plus de six mois.

A la recherche d’un avant-centre pour étoffer son secteur offensif lors du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Endrick . En manque de temps de jeu, l’international brésilien de 19 ans souhaite quitter le Real Madrid. Tous les feux sont au vert pour que ce deal aboutisse. L’OL et le club merengue ont déjà échangé à plusieurs reprises et sont tombés d’accord verbalement pour un prêt de l’ex-buteur de Palmeiras au mois de janvier.

Un prêt de six mois, sans option d’achat et à certaines conditions, est dans les tuyaux. Mais contre toute attente, le média El Nacional nous apprend que de son côté, Endrick souhaite modifier quelques détails avant que son prêt soit acté. Alors que tout le monde était d’accord pour un prêt de six mois, l’attaquant brésilien souhaiterait finalement être prêté à l’OL pour une durée plus longue.

« Endrick ne considère pas ce prêt à Lyon comme une étape temporaire. Son objectif est de rester à l’OL à moyen terme et de s’imposer comme une star en Europe avant de franchir une nouvelle étape. Il n’exclut pas un retour au Real Madrid un jour mais il considère que son premier passage à Madrid est terminé et que son avenir immédiat se situe en France » écrivent nos confrères du média espagnol. Un coup de théâtre que personne n’avait vu venir… et qui risque de ne pas faire les affaires de l’Olympique Lyonnais. Car s’il est flatteur pour le club rhodanien de savoir qu’Endrick aimerait venir pour du moyen voire du long terme, le Real Madrid ne devrait pas l’entendre de cette oreille.

En effet, Florentino Pérez a été très clair avec l’OL dès le début des négociations, affirmant que le Real envisageait un prêt sec de six mois sans option d’achat et rien de plus pour Endrick. Malgré son très faible temps de jeu dans la capitale espagnole, l’ancienne pépite de Palmeiras est très appréciée par le board du Real Madrid, convaincu par le talent et le potentiel du joueur. Reste maintenant à voir si l'OL parviendra à négocier un prêt plus long, d'un an et demi par exemple, sachant qu'un transfert définitif est bien sûr en dehors des cordes de Lyon financièrement.