OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

32e de finale de la Coupe de France :

La compo de l’OL : Descamps - Maitland-Niles, Hateboer, Ruben Kluivert, Abner - De Carvalho, Morton - Karabec, Merah, Afonso Moreira - Satriano.

La compo de Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1) : Chakri - Tahraoui, Bakhtia, Souaré, Zemmouri - Hebert, Ndiaye, Braillon, Mombouly - Obissa, Baali.