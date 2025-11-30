Liga : Le Real laisse la première place au Barça





Gérone - Real Madrid 1-1

But pour Gérone : Ounahi (45e)

But pour le Real Madrid : Mbappé (67e sp)

Troisième match nul de suite pour le Real Madrid, qui vient de laisser filer six points au Barça en trois matchs. Résultat, le club catalan prend officiellement la première place avec un point d’avance sur les Merengue à l’issue de la 14e journée. Le classement est très serré puisque Villarreal est à un point du Real, et l’Atlético de Madrid est à un point de Villarreal.