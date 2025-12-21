ICONSPORT_280552_0100

32es CdF : Rennes assure, Le Havre prend la porte

Coupe de France21 déc. , 19:33
parHadrien Rivayrand
32es de finale de la Coupe de France
Bassin d’Arcachon - Hauts Lyonnais : 0-1
LPF 43 Auvergne - Bordeaux : 1-0
Orléans - Dieppe : 3-0
Le Havre - Amiens : 0-2
Montreuil - Chauvigny : 2-1
Rennes - Les Sables : 3-0
Ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France, le Stade Rennais a fait le boulot face à la modeste équipe de National 3, Les Sables Vendée Football. Les Bretons se seront un peu compliqués la tâche.
Le Stade Rennais verra les 16es de finale de la Coupe de France suite à son succès au Roazhon Park ce dimanche face à Les Sables Vendée Football. Les amateurs auront vendu chèrement leur peau puisqu’il aura fallu attendre la 69e minute pour voir les Bretons ouvrir le score par Breel Embolo. Un Embolo en forme qui doublera la mise à la 80e minute. Enfin Quentin Merlin participera à la fête avec un nouveau but à la 84e minute.
Dans les autres rencontres du jour, à noter la nette victoire d’Orléans sur sa pelouse face à Dieppe mais surtout l’élimination d’une équipe de Ligue 1, Le Havre, face à Amiens. Un énorme coup d’arrêt pour les hommes de Didier Digard, passés totalement à côté de leur match.
Enfin, les Girondins de Bordeaux ont pris la porte après leur revers contre Le Puy Auvergne en toute fin de rencontre, tout comme un Bassin d'Arcachon climatisé par Hauts Lyonnais à la 90e+1. Montreuil aura aussi sorti Chauvigny à domicile dans un match marqué par de nombreux arrêts de jeu (2-1). C'est la deuxième équipe de R1 qualifiée pour les 16e de finale après Bayeux en Normandie.  
