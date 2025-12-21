L'OL a une idée de génie à Wolverhampton; l'OM aussi !

L’OL devrait s’activer cet hiver sur le marché des transferts. Paulo Fonseca ne dira pas non à l’arrivée d’un renfort au milieu de terrain.

L' OL n’a plus les mêmes moyens qu’auparavant et doit faire preuve de stratégie sur le marché pour se renforcer intelligemment. Les Gones traversent pour l’instant une saison plutôt satisfaisante, ce qui laisse entrevoir de l’espoir pour la suite. Afin de pouvoir rivaliser sur tous les fronts en 2026, l’OL souhaite se renforcer cet hiver. Le prêt d’Endrick, en provenance du Real Madrid, semble déjà bouclé, constituant une belle pioche en attaque. Désormais, les Rhodaniens veulent finaliser une arrivée au milieu de terrain et un profil plaît particulièrement en Premier League du côté de Wolverhampton.

L'OL lance l'idée Munetsi

Selon les informations de Ekrem Konur, l'Olympique Lyonnais fait en effet partie des équipes intéressées par le profil de Marshall Munetsi. L'ancien du Stade de Reims est un titulaire en puissance des Wolves mais vit collectivement une saison terrible. Son club est bon dernier de Premier League et promis à une relégation rapide à l'échelon inférieur. Wolverhampton pourrait donc faciliter son départ dès cet hiver, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. Reste à savoir si l'OL pourrait faire baisser le prix ou si un prêt est possible.

À noter qu’outre les Gones, plusieurs clubs de Ligue 1 sont également intéressés par le milieu de terrain de 29 ans, notamment l’OGC Nice, Lille, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Si l’OL veut espérer boucler ce dossier, il faudra présenter les bons arguments. Munetsi pourrait apporter beaucoup à des Lyonnais en quête de leaders pour la seconde partie de saison. Le Zimbabwéen, de son côté, souhaite retrouver le plaisir de jouer et de gagner des matchs. Il pourrait donc renouer avec ce bonheur en Ligue 1, un championnat qu’il connaît déjà et qui lui a réussi par le passé.