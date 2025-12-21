Real Madrid : Vinicius crache au visage de Florentino Perez

La relation entre Vinicius Jr et le président du Real Madrid s'est sérieusement tendue. L'attaquant brésilien a fait disparaître le club de son profil au profit du Brésil

Seulement cinq buts toutes compétitions confondues pour Vinicius Jr cette saison sous les couleurs du Real Madrid . Le Brésilien, loin de ses standards, attire les critiques depuis plusieurs mois sur son rendement sur le terrain. Son dernier but sous le maillot des Merengue remonte au 4 octobre dernier contre Villarreal, soit 14 matchs, Liga et Ligue des champions compris. Ce samedi, malgré la victoire 2-0 face à Séville, les supporters madrilènes ont hué leur numéro 7 au moment de sa sortie. Une séquence qui fait parler en Espagne alors que le natif de São Gonçalo est en fin de contrat à l’été 2027. D'autant que le joueur a rapidement fait parler de lui autrement.

Vinicius sifflé, un contrat bientôt terminé

Car la star brésilienne n'a pas attendu longtemps pour changer sa photo de profil sur les réseaux sociaux. Tandis que d'habitude on le voyait sous le maillot du Real Madrid, il a subitement décidé de se présenter sous le maillot de la Seleção, qui plus est en ajoutant trois petits points à côté de son nom. Une provocation qui intervient alors que Vinicius est parti à Dubaï, non pas pour prendre des vacances ou négocier un éventuel futur contrat, mais afin d'assurer la promotion du Real Madrid. Du côté des médias espagnols, qui ne ratent rien du feuilleton, c'est évidemment un tacle mis par l'attaquant brésilien à son président.

Vinicius a changé son profil, exit le Real Madrid