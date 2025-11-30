Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

Le réveil de Martin Satriano a forcément épaté à l'Olympique Lyonnais. De quoi mettre la pression sur la future recrue Endrick, s'amusent les supporters rhodaniens.

Totalement muet cette saison en dehors d’un but contre Salzbourg en Coupe d’Europe, Martin Satriano était en train de rendre fou les supporters de l’Olympique Lyonnais . Ces derniers ne croyaient clairement plus en son réveil et n’avaient plus qu’à serrer les dents jusqu’à la signature, elle très attendue, d’Endrick au mois de janvier. Mais, dans une journée où la condition pour la clause d’achat définitif de l’Uruguayen a été dévoilée, et il suffit pour cela de voir l'OL garder son statut pro, l’ancien joueur de Lens et Brest a mis le réveil.

Encore une fois titulaire, l’avant-centre de l’OL a d’abord placé un petit retourné dans la surface pour ouvrir son compteur en Ligue 1 . La confiance était de nouveau là et il a ensuite marqué quelques minutes plus tard d’un tir du bout du pied en coupant la trajectoire. Des occasions que Satriano n’auraient peut-être pas marqué il y a quelques jours de cela.

Martin Satriano double buteur avec l'OL

Mais ce doublé a autant surpris que ravi les supporters rhodaniens, qui se sont amusés de la pression mise sur Endrick par l’Uruguayen maintenant qu’il est réveillé. « Endrick arrive pour chauffer le banc pendant que Satriano va claquer des doublés », « Satriano qui se réveille à un mois du mercato, je n’y croyais plus », « Plus besoin d’Endrick, on a Satriano », se sont amusés les supporters de l’OL, qui savent que le bilan de leur avant-centre est encore trop léger pour se satisfaire de ça sur une saison entière.