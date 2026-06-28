OL : La FFF remercie Michele Kang d'avoir « sauvé l’Olympique Lyonnais »

En l'espace d'un an, Michele Kang a clairement évité à l'OL de connaître un destin funeste. Alors que John Textor envoyait le club vers la faillite, la femme d'affaires a tout fait pour empêcher cette faillite et du côté de la FFF, on tient à la remercier pour cela.

Désormais propriétaire de l'Olympique Lyonnais, Michele Kang va pouvoir mettre en place ses méthodes et ses hommes pour que plus jamais le club rhodanien ne connaisse le fiasco vécu depuis le rachat de l'OL à Jean-Michel Aulas par John Textor. Même si l'ensemble des problèmes ne s'est pas envolé en un jour, la prise de pouvoir par la femme d'affaires américaine , officialisée ce vendredi, permet à Lyon de ne plus trembler pour son avenir. Une bonne nouvelle pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, mais également pour l'ensemble du football français, où la chute de l'OL, quelques années après celle des Girondins de Bordeaux, aurait été un rude coup. C'est pour cela que Philippe Diallo, président de la FFF, a tenu à remercier Michele Kang.

Le patron de la FFF applaudit Michele Kang

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, le président de la Fédération Française de Football a tenu à faire passer un message de sympathie à la nouvelle propriétaire de l'Olympique Lyonnais. « Je remercie ici Michele Kang pour les efforts financiers qu’elle a consentis afin de sauver l’Olympique Lyonnais. On aurait pu perdre ce club très important. Je me réjouis également de la poursuite de son investissement », a fait savoir Philippe Diallo, conscient que la foudre n'est pas passée très loin de l'OL avant que John Textor ne soit écarté des commandes du club.

Michele Kang a cependant encore beaucoup de travail avant de remettre les comptes de l'Olympique Lyonnais dans le vert, même si une qualification pour la prochaine Ligue des champions serait une formidable raison d'être heureuse pour la propriétaire de l'OL. Car un ticket pour la C1 pourrait rapporter plus de 40 millions d'euros à Lyon, et ces millions ne seront pas superflus pour assainir encore plus vite les finances rhodaniennes.