Lyon rêve d'une soirée de folie
L'OL veut valider son ticket européen

L'OL fait une annonce majeure en plein mercato, les fans adorent

OL27 juin , 14:30
parHadrien Rivayrand
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L'OL devra composer avec un encadrement de sa masse salariale la saison prochaine. Mais les Gones ne comptent pas revoir leurs ambitions à la baisse.
L'Olympique Lyonnais sera l'une des équipes à suivre la saison prochaine. Les Rhodaniens pourraient en effet disputer la Ligue des champions et revivre de belles émotions au Groupama Stadium. Les Gones devront réaliser un mercato solide et ambitieux pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Pas évident avec des moyens limités, mais lors du précédent exercice, l'OL avait envoyé un message fort à la concurrence en Ligue 1. Le directeur général du club lyonnais, Michael Gerlinger, estime d’ailleurs l’Olympique Lyonnais capable de réitérer un tel exploit dans les prochains mois.

L'OL vise très haut la saison prochaine et l'assume 

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, l’Allemand a en effet indiqué : « On m'avait dit que c'était impossible l'année dernière, on a montré que ça ne l'était pas. (...) Le dernier match nous laisse un goût amer car nous pouvions atteindre directement la Ligue des champions et la 3e position ». L'OL n'a donc pas prévu de lever le pied ou de jouer petit bras la saison prochaine. L'objectif est clairement de se mêler à la lutte pour une qualification directe en Ligue des champions. De nombreux mouvements sont encore attendus dans le Rhône cet été, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

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Le groupe de Paulo Fonseca reprendra l’entraînement le 29 juin dans la peau d’un candidat à la Ligue des champions. L’objectif sera d’être prêt pour défier l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, le NEC Nimègue, le Sturm Graz ou encore Heart of Midlothian FC. D’ici le début du mois d’août, l’entraîneur des Gones devrait disposer d’un effectif davantage conforme à ses attentes, mais aussi à celles de la DNCG.
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Derniers commentaires

« J’ai de la peine pour Mbappé » : Micah Richard réclame le Ballon d’Or

Comment pourrait-il l'enlever à Dembélé le champion d'Europe ? C'est "triste" mais c'est le jeu quand certains bénéficient d'appuis louches, les autres doivent gagner plus sur le terrain.

France-Argentine en finale, le scénario est écrit

Peu probable et il fuat cesser de sous estimer les autres nations.

Départ imminent, le PSG rassure Chevalier

pour toi c est ta vision du foot? c est le seul truc interressant? .....

OM : Le Barça prêt à envoyer un international à Marseille

Au final, ce mercato ne change pas beaucoup de la bricole de Longoria pendant 9 saisons 😂 joueur qui va rester 1 saison et puis s en va, mais arrêtez de vendre du rêve avec vos titres qui parlent de recrutement d un international que personne ne connaît d un chouette pays certes, mais qui est plus titré en hockey et handball

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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
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