Elu joueur du match, Doué « veut tout gagner cette saison »

Auteur du deuxième but du Paris Saint-Germain, Désiré Doué a été élu joueur de cette Supercoupe d'Europe. L'occasion pour l'ailier français d'annoncer la couleur.

Revenu à l'entraînement lundi de ses vacances après le Mondial 2026, Désiré Doué a déjà prouvé qu'il était déjà en grande forme. Face à Aston Villa, il a harcelé les défenseurs anglais, avant de trouver la faille et de marquer le deuxième but du PSG, celui qui a donné la victoire au club de la capitale. Répondant à Canal+, le joueur de 21 ans a promis que le Paris Saint-Germain n'avait aucune limite à cet instant de la saison. « Bien sûr qu’on pense à la troisième étoile, mais l’objectif cette saison c’est de tout gagner, a confié Désiré Doué. L'état d'esprit qu'on a de toujours vouloir gagner, d'être compétiteur. On a encore montré de très bonnes choses avec une bonne défense. C'est une bonne équipe d'Aston Villa en face, et ce n'est pas facile avec le retour de vacances. On a repris il y a deux jours, mais c'est exceptionnel. Faut continuer comme ça avec le Trophée des Champions dimanche contre Lens. »