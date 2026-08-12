Réunion d'urgence au Barça, Koundé est concerné

Réunion d'urgence au Barça, Koundé est concerné

Liga12 août , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Le Barça aura encore pas mal de dossiers à gérer en ce mois d’août sur le marché des transferts. Jules Koundé pourrait notamment quitter le navire catalan.
Le FC Barcelone compte bien continuer de régner sur l’Espagne la saison prochaine, tout en rêvant plus grand avec l’ambition de remporter une nouvelle Ligue des champions. Les champions d’Espagne ont déjà frappé fort cet été sur le marché des transferts et veulent continuer sur leur lancée. L’idée est notamment de recruter un nouvel avant-centre, qui pourrait bien être Julian Alvarez. Du côté des départs, il faut également s’attendre à du mouvement. Jules Koundé est notamment concerné en défense, lui qui ne manque pas de prétendants en Premier League.

Koundé, un départ du Barça se précise ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’agent de l’international français, Jonathan Kebe, était d'ailleurs ces dernières heures au centre d’entraînement du Barça afin de discuter de l’avenir de Jules Koundé. Tout semble encore ouvert pour l’ancien joueur du FC Séville. Hansi Flick l’apprécie et pourrait notamment le faire évoluer de nouveau dans l’axe de la défense, notamment après le départ de Ronald Araujo à Liverpool.
Un transfert reste également une possibilité sérieuse. Tottenham, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich sont notamment intéressés par le profil de Koundé. Reste à savoir à quel prix le défenseur pourrait quitter les pensionnaires du Camp Nou, lui qui a tout de même prolongé l’été dernier son contrat en Catalogne jusqu’en juin 2030.

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Le FC Barcelone a fixé un prix de vente assez élevé pour Jules Koundé, qui se situe entre 50 et 65 millions d’euros. La concurrence sera féroce la saison prochaine au sein du club catalan et des mouvements sont donc à prévoir pour certains joueurs qui réfléchissent encore à leur avenir. Jules Koundé en fait plus que jamais partie.
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Le jour ou tu arriveras à comprendre que le Qatar a tué la Ligue1... tu me feras signe. ^^

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