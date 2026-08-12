Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

Le Paris Saint-Germain a remporté son premier trophée de la saison en venant à bout (2-1) ce mercredi soir d'Aston Villa en Supercoupe d'Europe. Un début réussi pour la formation de Luis Enrique, malgré une préparation très courte.

Dans un match entamé tambour battant par les champions d'Europe en titre, le PSG prenait logiquement l’avantage dès la 20ᵉ minute grâce à Khvicha Kvaratskhelia, qui profitait d'une passe décisive de Désiré Doué pour se rappeler au bon souvenir de toute l'Europe. Cependant, alors que Paris avait une balle de 2-0, trois joueurs laissant filer le ballon qui passait devant le but anglais, Aston Villa se réveillait subitement et faisait un pressing de plus en plus intensif devant la cage de Safonov. Et juste avant la pause, Brian Madjo, jusque-là terriblement maladroit, reprenait de volée un service de John McGinn et remettait les deux équipes logiquement à égalité (1-1, 45e), le PSG étant clairement dans le dur physiquement depuis plusieurs minutes.

Au retour des vestiaires, marqué par l'entrée en jeu d'Ousmane Dembélé à la place de Maghnes Akliouche, la rencontre était un peu plus équilibrée, même si les Anglais se montraient toujours dangereux. Cependant, sur un contre rondement mené, Désiré Doué, parti à la limite du hors-jeu, redonnait l'avantage aux siens d'une belle frappe (2-1, 61e), la VAR corrigeant l'erreur du juge de ligne qui avait levé son drapeau. Le PSG était tout proche de creuser un peu plus l'écart, Kvaratskhelia ratant d'un souffle le doublé après une parade de Bizot (70e).

Les deux formations commençaient à peiner de plus en plus, et cela rendait la fin du match plutôt débridée avec des occasions de part et d'autre, mais également du déchet sur le plan technique, à l'image de cette reprise totalement vendangée par le Ballon d'Or 2025 (79e). Luis Enrique et Unaï Emery faisaient entrer du sang neuf, mais cela ne changeait pas réellement le scénario d'une rencontre agréable à regarder, même s'il était clair que les deux équipes étaient encore en phase de préparation.