La grande braderie a commencé, 3 clubs contactent l'OM

La grande braderie a commencé, 3 clubs contactent l'OM

OM12 août , 22:30
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM aura encore beaucoup de chantiers à gérer d’ici la fin du mercato estival. Derek Cornelius est notamment pressenti pour être vendu par le club phocéen dans les prochains jours.
L’Olympique de Marseille est plus que jamais concentré sur ses ventes. Les Phocéens connaissent d’importantes difficultés financières et les instances du football surveillent attentivement la situation du club. Plusieurs joueurs ont déjà quitté le navire. Le prochain pourrait bien être Derek Cornelius, qui dispose de plusieurs touches en Italie et qui ne fait plus partie des plans de l'OM. Plusieurs clubs de Serie A songent d'ailleurs à passer à l’action pour convaincre l'Olympique de Marseille de laisser partir le défenseur canadien.

Cornelius, l'OM ouvert à tout pour le voir partir au mercato ? 

Selon les dernières informations relayées par Transferfeed, Sassuolo, le Genoa et Lecce sont actuellement les clubs les plus intéressés par le recrutement de Derek Cornelius. L’Olympique de Marseille ne s’opposera pas au départ du joueur nord-américain si une offre correspondant à ses attentes arrive sur la table. Un prêt avec option d’achat pourrait notamment suffire à permettre au défenseur de 28 ans de quitter la Canebière. Un transfert définitif est également envisagé, alors que Cornelius est estimé à environ 2,5 millions d’euros.

Lire aussi

L'OM pousse très fort pour recruter cet international algérienL'OM pousse très fort pour recruter cet international algérien
L’idée de l’OM est de procéder rapidement à plusieurs ventes afin de pouvoir ensuite se renforcer convenablement au mercato. Le temps presse désormais alors que la Ligue 1 va bientôt reprendre ses droits. Bruno Genesio devra donc prendre son mal en patience, tout comme les supporters et observateurs marseillais, qui se demandent encore quelle direction prendra leur équipe cette saison.
L'Olympique de Marseille débutera sa saison le 21 août prochain face au RC Strasbourg au Stade Vélodrome. Le onze de départ ne manquera pas de pression pour lancer les Phocéens de la meilleure des manières en championnat.
Articles Recommandés
Elu Joueur Du Match Doue Veut Tout Gagner Cette Saison
PSG

Elu joueur du match, Doué « veut tout gagner cette saison »

Le Psg Gagne Son Premier Trophee Et Inquiete Deja Leurope
Coupe d'Europe

Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

Reunion Durgence Au Barca Kounde Est Concerne
Liga

Réunion d'urgence au Barça, Koundé est concerné

Kvaratskhelia Marque Un But Superbe Pour Le Psg Video
PSG

Kvaratskhelia marque un but superbe pour le PSG (Vidéo)

Fil Info

12 août , 23:18
Elu joueur du match, Doué « veut tout gagner cette saison »
12 août , 22:56
Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe
12 août , 22:00
Réunion d'urgence au Barça, Koundé est concerné
12 août , 21:32
Kvaratskhelia marque un but superbe pour le PSG (Vidéo)
12 août , 21:30
Six mois à Al-Hilal, Benzema se fait virer
12 août , 21:10
Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas
12 août , 21:00
L'OL a un plan pour éviter une invasion turque au Groupama Stadium
12 août , 20:30
L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter
12 août , 20:00
ASSE : Les enchèrent montent pour Lucas Stassin

Derniers commentaires

Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

On joue plus plus dans la même cour, "les loups ne perdent pas le sommeil a cause de l opinion des chèvres..." Pas la peine de parler d eux !!!

PSG : Barcola commence à effrayer Liverpool

Le jour ou tu arriveras à comprendre que le Qatar a tué la Ligue1... tu me feras signe. ^^

Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

Par contre « inquiète déjà l Europe »…d’où il sort ça alors que la saison n a qu’à peine commencé…

Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

Ils sont largués complet les blaireaux 😂😂🐐🐐 c'est la hOMte !!

PSG : Barcola commence à effrayer Liverpool

Remy ❤️ Nasser

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading