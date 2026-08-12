La grande braderie a commencé, 3 clubs contactent l'OM

L’OM aura encore beaucoup de chantiers à gérer d’ici la fin du mercato estival. Derek Cornelius est notamment pressenti pour être vendu par le club phocéen dans les prochains jours.

L’ Olympique de Marseille est plus que jamais concentré sur ses ventes. Les Phocéens connaissent d’importantes difficultés financières et les instances du football surveillent attentivement la situation du club. Plusieurs joueurs ont déjà quitté le navire. Le prochain pourrait bien être Derek Cornelius, qui dispose de plusieurs touches en Italie et qui ne fait plus partie des plans de l'OM. Plusieurs clubs de Serie A songent d'ailleurs à passer à l’action pour convaincre l'Olympique de Marseille de laisser partir le défenseur canadien.

Cornelius, l'OM ouvert à tout pour le voir partir au mercato ?

Selon les dernières informations relayées par Transferfeed, Sassuolo, le Genoa et Lecce sont actuellement les clubs les plus intéressés par le recrutement de Derek Cornelius. L’Olympique de Marseille ne s’opposera pas au départ du joueur nord-américain si une offre correspondant à ses attentes arrive sur la table. Un prêt avec option d’achat pourrait notamment suffire à permettre au défenseur de 28 ans de quitter la Canebière. Un transfert définitif est également envisagé, alors que Cornelius est estimé à environ 2,5 millions d’euros.

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L’idée de l’OM est de procéder rapidement à plusieurs ventes afin de pouvoir ensuite se renforcer convenablement au mercato. Le temps presse désormais alors que la Ligue 1 va bientôt reprendre ses droits. Bruno Genesio devra donc prendre son mal en patience, tout comme les supporters et observateurs marseillais, qui se demandent encore quelle direction prendra leur équipe cette saison.

L'Olympique de Marseille débutera sa saison le 21 août prochain face au RC Strasbourg au Stade Vélodrome. Le onze de départ ne manquera pas de pression pour lancer les Phocéens de la meilleure des manières en championnat.