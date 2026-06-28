Tolisso et Morton vendus, l’OL n’exclut rien

Encore fragile financièrement même si la pression est moins forte que l'an dernier, l'OL ne pourra pas refuser une très grosse offre, même pour un cadre de l'équipe annoncé intransférable.

L’Olympique Lyonnais possède le feu vert de l’UEFA et de la DNCG pour lancer son mercato , et cela devrait démarrer très fort dans les prochains jours. La vente d’Afonso Moreira a permis de rappeler que l’OL était toujours un club capable de faire progresser ses éléments et de les vendre à très bon prix. Une autre vente copieuse est envisagée pendant l’été pour pouvoir financer de nouvelles arrivées, sans compter les joueurs qui sont poussés dehors.

Intransférables ? L'OL ne peut pas se le permettre

Mais qu’en est-il des véritables cadres de Paulo Fonseca, considérés comme intransférables ? On pense à Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso ou Tyler Morton, ciblés par Matthieu Louis-Jean comme des joueurs qui ne vont pas quitter le Rhône pendant l’été. De son côté, Le Progrès met un bémol assez inquiétant au moment de se projeter sur une semaine qui s’annonce décisive pour Lyon en terme de mercato. En effet, s’il y a bien des joueurs intransférables, cela reste un qualificatif donné en théorie, car absolument toutes les offres seront étudiées.

« Cette intersaison sera donc rythmée sur le même tempo. En matière de transferts, l’OL étudiera donc encore toutes les offres, même si certains joueurs sont plus intransférables que d’autres, et tentera de flairer de nouvelles « belles affaires » pour bâtir une équipe aussi soudée et performante que lors de la saison écoulée », explique ainsi le quotidien régional. Une façon de rappeler que, si une énorme offre arrive d’Angleterre pour Tyler Morton, qui reste dans le viseur de trois formations de Premier League, l’OL ne la repoussera pas d’emblée et l’étudiera. En raison de sa situation économique, qui reste précaire et très loin de l’équilibre, le club de Michele Kang ne peut désormais pas se permettre de faire la fine bouche si une proposition en or venait à tomber. Et les clubs européens le savent, même s’il faudrait une offre assez dingue pour provoquer une vente forcée du côté de l’OL.