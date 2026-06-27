L’OL va payer la folie de Textor pendant 7 ans

Nouvelle actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang va subir les conséquences de la gestion de John Textor pendant des années. Parmi les choix incompréhensibles de son prédécesseur, l’Américaine devra payer un bureau à Miami pour un montant total d’environ un million d’euros.

L’Olympique Lyonnais tourne la page Eagle. Ce vendredi en conférence de presse, Michele Kang a confirmé qu’elle s’apprêtait à devenir propriétaire du club rhodanien. La femme d’affaires va acquérir 87,8 % des parts pour un peu moins de 30 millions d’euros. A première vue, l’opération semble particulièrement avantageuse sur le plan financier. Sauf que la présidente des Gones hérite d’une situation chaotique.

L’Américaine récupère un club en crise à cause de la gestion de son prédécesseur John Textor. Entre les transferts ratés, les salaires élevés accordés, les magouilles et les différentes folies, l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais a totalement plombé l’Olympique Lyonnais dont la dette atteindrait les 600 millions d’euros. Un héritage difficile à assumer pour Michele Kang qui a déjà mis la main à la poche pour la survie du club. Et qui n’a pas fini de combler les trous. La dirigeante a notamment promis un apport de 31 millions d’euros cet été, sans compter les 40 millions d’euros à ajouter si l’équipe de Paulo Fonseca n’atteint pas la saison régulière de la Ligue des Champions.

Les montants à débourser s’accumulent, surtout lorsque Michele Kang découvre peu à peu les surprises laissées par John Textor. Selon L’Equipe, celui qui avait succédé à Jean-Michel Aulas en 2022 avait loué un bureau luxueux à Miami pour une durée de sept ans. Il est maintenant impossible pour l’Olympique Lyonnais d’interrompre le bail qui obligera Michele Kang à payer plus d’un million d’euros au total. Preuve que la nouvelle propriétaire aura besoin de longues années pour réparer les erreurs commises avant son arrivée.