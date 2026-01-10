OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations

L’été dernier, l’OL a réalisé une superbe opération sur le marché des transferts en devançant la Lazio Rome et Stuttgart pour le transfert de Pavel Sulc. L’international tchèque a fait le bon choix en rejoignant Lyon.

Remplaçant en début de saison, Pavel Sulc a changé de statut à l’Olympique Lyonnais . L’international tchèque est désormais incontournable ou presque, s’imposant en attendant les premiers pas d’Endrick comme l’arme offensive n°1 au sein de l’équipe de Paulo Fonseca. Auteur d’un doublé contre Monaco qui fait monter son total à 8 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Viktoria Plzen a su réaliser les bons choix pour sa carrière. En restant dans son pays jusqu’à l’âge de 25 ans, d’abord, avant ensuite de signer dans un club à sa dimension à l’OL. Un parcours qui forge le respect et l’admiration du journaliste Daniele Biondi.

« C'est un joueur mature et fiable qui a considérablement progressé ces dernières années. Ce n'est pas un hasard s'il est l'un des joueurs clés, actuels et futurs, de l'équipe nationale tchèque, pour laquelle il compte déjà 18 sélections et quatre buts » a écrit notre confrère sur le site du spécialiste du « Après avoir brillé à plusieurs reprises en club, sa carrière semble désormais promise à un brillant avenir sur la scène internationale. Discret mais efficace, technique mais concret, Sulc est l'exemple même d'un talent qui n'a pas précipité les choses, mais qui a su les aborder avec intelligence ». a écrit notre confrère sur le site du spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio. Et le journaliste italien de poursuivre.

Un avis partagé par les dirigeants et les supporters de l’OL, qui ne peuvent que se féliciter de voir que Pavel Sulc a préféré l’OL à la Série A ou à la Bundesliga, où la concurrence aurait sans doute été bien plus forte pour lui que du côté de Lyon, où plusieurs joueurs offensifs (Cherki, Mikautadze, Lacazette) sont partis cet été. Paulo Fonseca peut lui aussi s’en réjouir, et aura maintenant la lourde responsabilité de trouver le meilleur système et la meilleure animation pour associer Pavel Sulc, sa nouvelle star offensive, à sa nouvelle recrue Endrick. Un chantier excitant que les supporters lyonnais ont hâte de voir évoluer lors de cette seconde partie de saison.