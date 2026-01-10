ICONSPORT_280567_0167 (1)

OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations

10 janv. , 10:00
parCorentin Facy
0
L’été dernier, l’OL a réalisé une superbe opération sur le marché des transferts en devançant la Lazio Rome et Stuttgart pour le transfert de Pavel Sulc. L’international tchèque a fait le bon choix en rejoignant Lyon.
Remplaçant en début de saison, Pavel Sulc a changé de statut à l’Olympique Lyonnais. L’international tchèque est désormais incontournable ou presque, s’imposant en attendant les premiers pas d’Endrick comme l’arme offensive n°1 au sein de l’équipe de Paulo Fonseca. Auteur d’un doublé contre Monaco qui fait monter son total à 8 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Viktoria Plzen a su réaliser les bons choix pour sa carrière. En restant dans son pays jusqu’à l’âge de 25 ans, d’abord, avant ensuite de signer dans un club à sa dimension à l’OL. Un parcours qui forge le respect et l’admiration du journaliste Daniele Biondi.
« C'est un joueur mature et fiable qui a considérablement progressé ces dernières années. Ce n'est pas un hasard s'il est l'un des joueurs clés, actuels et futurs, de l'équipe nationale tchèque, pour laquelle il compte déjà 18 sélections et quatre buts » a écrit notre confrère sur le site du spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio. Et le journaliste italien de poursuivre. « Après avoir brillé à plusieurs reprises en club, sa carrière semble désormais promise à un brillant avenir sur la scène internationale. Discret mais efficace, technique mais concret, Sulc est l'exemple même d'un talent qui n'a pas précipité les choses, mais qui a su les aborder avec intelligence ».

Un avis partagé par les dirigeants et les supporters de l’OL, qui ne peuvent que se féliciter de voir que Pavel Sulc a préféré l’OL à la Série A ou à la Bundesliga, où la concurrence aurait sans doute été bien plus forte pour lui que du côté de Lyon, où plusieurs joueurs offensifs (Cherki, Mikautadze, Lacazette) sont partis cet été. Paulo Fonseca peut lui aussi s’en réjouir, et aura maintenant la lourde responsabilité de trouver le meilleur système et la meilleure animation pour associer Pavel Sulc, sa nouvelle star offensive, à sa nouvelle recrue Endrick. Un chantier excitant que les supporters lyonnais ont hâte de voir évoluer lors de cette seconde partie de saison.
0
Derniers commentaires

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Et quand ils touchent au but pour 1 trophée depuis des lustres.....BING Le Psg brise leur rêve à ces tocards

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Il est l'UN des éléments qui a apporté la LDC mais pas le seul. 30 M par rapport à 20 actuels c'est 50% d'augmentation, s'il n'est pas content avec ça et que donc l'argent plus que le sportif le motive alors c'est le moment d'aller ailleurs et pousser le délire au bout genre en Saudi League et ne pas faire semblant. Je reste persuadé malgré les dires du staff que Gigio est parti pour des questions d'argent, je ne comprendrais pas que l'on fasse une exception pour Dembouz, les deux se valent pour moi dans la conquête du titre Européen.

OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé

Laissons la place à Rodriguez qui a montré plus que Satriano dans le rôle de 9 en si peu d'apparitions ... Au pire, même s'il n'arrive pas à marquer, ça change quoi ? On a Endrick en plus

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Il a raison ce p'tit, s'il veut remporter des trophées, il doit quitter l'💩OMerde ! La dernière fois que ce club de loosers a remporté un titre, Vaz n'avait que trois ans ! OMdr 😁😂🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

Et oui et si on avait croqué Greenwood en sacrifiant un défenseur l'OM ne serrait jamais revenu au score. Et si l'arbitre avait mis rouge sur l'attentat et s'il nous avait sifflé nos 2 pénos et si et si...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

