Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Non-qualifié pour le déplacement de l’OL à Monaco (1-3) ce samedi, Endrick a pu constater que même si Kylian Mbappé ne jouait pas à Lyon, il y aurait quand même de la concurrence en France. Pavel Sulc a notamment marqué les esprits avec son doublé.

Depuis le début du mercato hivernal, le nom d’Endrick est sur toutes les lèvres à l’Olympique Lyonnais. Rien de vraiment illogique puisque le club rhodanien a réussi un superbe coup en s’offrant l’international brésilien, prêté pour les six prochains mois par le Real Madrid. Reste que pour le déplacement à Monaco ce samedi, Paulo Fonseca a été contraint de composer sans sa nouvelle star, pas qualifiée. C’est donc l’international tchèque Pavel Sulc qui a démarré en position de faux numéro neuf.

Et l’ancien joueur du Viktoria Plzen a confirmé sa très bonne forme entrevue fin 2025 en inscrivant un doublé en Principauté, ce qui porte à 12 son nombre de buts toutes compétitions confondues. Une performance impeccable qui fait dire à certains comptes parodiques et à certains observateurs pleins d’humour que Endrick a finalement du souci à se faire pour sa place. « Endrick qui va devoir encore tâter du banc à cause de l'immense Pavel Šulc », « Endrick devant le doublé de Sulc » ou encore « Endrick dans l’ombre de Mbappé puis de Sulc. Attention à la saison blanche pour le Brésilien » pouvait-on lire sur X.

D’autres internautes, plus sérieux et qui se projettent davantage dans la suite de la saison lyonnaise, espèrent que Paulo Fonseca associera les deux hommes sur le front de l’attaque de l’OL. « Fonseca a clairement mis en place un losange en imaginant Endrick être un 9 fuyant. Si le club arrive à faire ce qu'ils veulent faire avec le remplacement de Tessmann par les cibles cités, la valeur technique du milieu peut faire exploser le plafond de cette équipe dans le jeu » et « J'espère que Sulc jouera avec Endrick. Fonseca doit trouver le système pour les faire jouer ensemble. Il est trop important Pavel » peut-on par exemple lire. Autant dire que du côté de l’OL, où le moral est au beau fixe après cette victoire à Monaco pour démarrer l’année 2026, on a désormais très hâte de voir les premiers pas d’Endrick. En espérant que le Brésilien parviendra à vite se fondre dans ce collectif bien huilé mis en place par Paulo Fonseca.