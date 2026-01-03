ICONSPORT_280567_0167

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

OL03 janv. , 21:30
parCorentin Facy
3
Non-qualifié pour le déplacement de l’OL à Monaco (1-3) ce samedi, Endrick a pu constater que même si Kylian Mbappé ne jouait pas à Lyon, il y aurait quand même de la concurrence en France. Pavel Sulc a notamment marqué les esprits avec son doublé.
Depuis le début du mercato hivernal, le nom d’Endrick est sur toutes les lèvres à l’Olympique Lyonnais. Rien de vraiment illogique puisque le club rhodanien a réussi un superbe coup en s’offrant l’international brésilien, prêté pour les six prochains mois par le Real Madrid. Reste que pour le déplacement à Monaco ce samedi, Paulo Fonseca a été contraint de composer sans sa nouvelle star, pas qualifiée. C’est donc l’international tchèque Pavel Sulc qui a démarré en position de faux numéro neuf.
Et l’ancien joueur du Viktoria Plzen a confirmé sa très bonne forme entrevue fin 2025 en inscrivant un doublé en Principauté, ce qui porte à 12 son nombre de buts toutes compétitions confondues. Une performance impeccable qui fait dire à certains comptes parodiques et à certains observateurs pleins d’humour que Endrick a finalement du souci à se faire pour sa place. « Endrick qui va devoir encore tâter du banc à cause de l'immense Pavel Šulc », « Endrick devant le doublé de Sulc » ou encore « Endrick dans l’ombre de Mbappé puis de Sulc. Attention à la saison blanche pour le Brésilien » pouvait-on lire sur X.

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise MonacoL1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco
D’autres internautes, plus sérieux et qui se projettent davantage dans la suite de la saison lyonnaise, espèrent que Paulo Fonseca associera les deux hommes sur le front de l’attaque de l’OL. « Fonseca a clairement mis en place un losange en imaginant Endrick être un 9 fuyant. Si le club arrive à faire ce qu'ils veulent faire avec le remplacement de Tessmann par les cibles cités, la valeur technique du milieu peut faire exploser le plafond de cette équipe dans le jeu » et « J'espère que Sulc jouera avec Endrick. Fonseca doit trouver le système pour les faire jouer ensemble. Il est trop important Pavel » peut-on par exemple lire. Autant dire que du côté de l’OL, où le moral est au beau fixe après cette victoire à Monaco pour démarrer l’année 2026, on a désormais très hâte de voir les premiers pas d’Endrick. En espérant que le Brésilien parviendra à vite se fondre dans ce collectif bien huilé mis en place par Paulo Fonseca.
3
Derniers commentaires

L'OM gagne son bras de fer, Longoria est intraitable

Il est motivé que pour L OM, sont grand ami c'est benatia ils ont joué ensemble au bayern

LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Le Lost , tellement sûr d’eux qu’ils gagnent du temps depuis la 20è… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Que j'ai hate de voir ca. Ce p'tit Sulc me plait bien.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Franchement dans quelques semaines ca peux vraiment avoir une putain de gueule notre équipe.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

J'attends encore ceux qui disait qu'on serait largué a la mi saison.......

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

