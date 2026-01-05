ICONSPORT_279926_0197

L’OL fait rager la Lazio avec ce transfert à 7 ME

OL05 janv. , 13:40
parCorentin Facy
0
Remplaçant en début de saison, Pavel Sulc s’impose peu à peu comme l’un des hommes forts de Paulo Fonseca à l’OL. Auteur d’un doublé contre Monaco, le Tchèque totalise 11 buts et 5 passes décisives.
En dépit de moyens financiers limités, l’Olympique Lyonnais a réussi son recrutement l’été dernier. Le club rhodanien a fait des paris en misant sur Afonso Moreira, Adam Karabec ou encore Ruben Kluivert et il est pour l’instant gagnant avec une 5e place en Ligue 1 et une place de leader en Europa League. Un autre joueur recruté l’été dernier commence à sérieusement monter en régime, il s’agit de Pavel Sulc. L’international tchèque a été la deuxième recrue la plus chère du mercato (7,5 millions d’euros) et après une petite phase d’adaptation, le voilà en très grande forme.

Pavel Sulc était très courtisé l'été dernier

Auteur d’un doublé contre Monaco, il totalise 8 buts en Ligue 1 auxquels il faut ajouter 1 but en Europa League et 2 buts en Coupe de France. Un total déjà très satisfaisant qui fait dire que ce coup tenté par l’OL durant le mercato est gagnant. Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend d’ailleurs que Pavel Sulc était très courtisé lors du mercato. Avant de signer à Lyon, l’ex-meneur de jeu du Viktoria Plzen était notamment convoité par Stuttgart mais surtout par la Lazio Rome. Deux clubs avec des projets intéressants pour Pavel Sulc, qui a finalement été convaincu par le discours de Paulo Fonseca et de Matthieu Louis-Jean.

Lire aussi

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allureEndrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure
Les deux hommes, malgré de faibles moyens financiers, ont un vrai pouvoir de séduction comme l’ont également prouvé ensuite les signatures de Tyler Morton ou d’Endrick, arrachés à Liverpool et au Real Madrid. Le quotidien national ajoute que l’OL, qui s’est tourné vers les championnats mineurs pour trouver des joueurs compatibles avec ses moyens financiers limités, suivait Pavel Sulc depuis deux ans « en compagnie de deux ou trois autres noms ». Six mois plus tard, personne à Lyon ne regrette d’avoir pris le risque de miser 7 millions d’euros sur le Tchèque. La seule question désormais est de savoir comment Paulo Fonseca parviendra à associer Sulc et Endrick alors que l’ancien joueur de Plzen semble s’épanouir dans un rôle de faux numéro neuf depuis plusieurs matchs.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0002
PSG

PSG : Un invité très spécial pour sauver le Parc des Princes

ICONSPORT_274910_0612
Lens

Lens : Pierre Sage met fin à ce fiasco à 4 ME

ICONSPORT_281315_0041
OM

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Fil Info

05 janv. , 14:30
PSG : Un invité très spécial pour sauver le Parc des Princes
05 janv. , 14:00
Lens : Pierre Sage met fin à ce fiasco à 4 ME
05 janv. , 13:20
OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille
05 janv. , 13:00
Horneland viré, l’ASSE fait un choix impopulaire
05 janv. , 12:40
PSG : Dembélé et Luis Enrique, encore un gros problème ?
05 janv. , 12:20
OM : Départ acté, Pavard fait ses valises
05 janv. , 12:00
OL : Benjamin Dominguez se rapproche, Bologne a une solution
05 janv. , 11:32
Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato

Derniers commentaires

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Désolé ce WE , nos arbitres étaient tous embrumés des lendemains de fête .

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Les Olympitres quoi...ils ont décidé qu'ils ramenaient de la visu sur la L1 alors que ce sont des clowns .

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Lol "une fois" qu'il ose dire le pillier de comptoir

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Entre ca et les penos cadeaux offerts aux adversaires sans vérifier la VAR alors qu'on check le moindre de nos potentiels péno et chaque but qu'on plante....on a très bien compris que notre hégémonie dérange et qu'il faut satisfaire la plèbe puante en nous tapant dessus

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

L'équipe pro Qatar, 😂 l'OM se fait voler des dizaines de fois, mais, l'arbitrage est gentil😂les cancres ne changeront jamais, c'est Comme pour Lyon, qui se fait "enfler" mais, pour les journalopes ce n'est pas vrai.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading