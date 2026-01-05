L’OL fait rager la Lazio avec ce transfert à 7 ME

Remplaçant en début de saison, Pavel Sulc s’impose peu à peu comme l’un des hommes forts de Paulo Fonseca à l’OL. Auteur d’un doublé contre Monaco, le Tchèque totalise 11 buts et 5 passes décisives.

En dépit de moyens financiers limités, l’Olympique Lyonnais a réussi son recrutement l’été dernier. Le club rhodanien a fait des paris en misant sur Afonso Moreira, Adam Karabec ou encore Ruben Kluivert et il est pour l’instant gagnant avec une 5e place en Ligue 1 et une place de leader en Europa League. Un autre joueur recruté l’été dernier commence à sérieusement monter en régime, il s’agit de Pavel Sulc . L’international tchèque a été la deuxième recrue la plus chère du mercato (7,5 millions d’euros) et après une petite phase d’adaptation, le voilà en très grande forme.

Pavel Sulc était très courtisé l'été dernier

Auteur d’un doublé contre Monaco, il totalise 8 buts en Ligue 1 auxquels il faut ajouter 1 but en Europa League et 2 buts en Coupe de France. Un total déjà très satisfaisant qui fait dire que ce coup tenté par l’OL durant le mercato est gagnant. Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend d’ailleurs que Pavel Sulc était très courtisé lors du mercato. Avant de signer à Lyon, l’ex-meneur de jeu du Viktoria Plzen était notamment convoité par Stuttgart mais surtout par la Lazio Rome. Deux clubs avec des projets intéressants pour Pavel Sulc, qui a finalement été convaincu par le discours de Paulo Fonseca et de Matthieu Louis-Jean.

Les deux hommes, malgré de faibles moyens financiers, ont un vrai pouvoir de séduction comme l’ont également prouvé ensuite les signatures de Tyler Morton ou d’Endrick, arrachés à Liverpool et au Real Madrid. Le quotidien national ajoute que l’OL, qui s’est tourné vers les championnats mineurs pour trouver des joueurs compatibles avec ses moyens financiers limités, suivait Pavel Sulc depuis deux ans « en compagnie de deux ou trois autres noms ». Six mois plus tard, personne à Lyon ne regrette d’avoir pris le risque de miser 7 millions d’euros sur le Tchèque. La seule question désormais est de savoir comment Paulo Fonseca parviendra à associer Sulc et Endrick alors que l’ancien joueur de Plzen semble s’épanouir dans un rôle de faux numéro neuf depuis plusieurs matchs.