L'OL craint déjà un départ de son génie tchèque

L'OL peut se féliciter du rendement de certains de ses joueurs depuis le début de la saison. Pavel Sulc fait partie des grandes satisfactions côté Rhodanien.

L'Olympique Lyonnais a dû composer avec des moyens largement revus à la baisse l'été dernier. Les Gones ont néanmoins réalisé de bonnes affaires sur le marché des transferts. Parmi les nouvelles recrues lyonnaises, on peut citer Pavel Sulc. Le milieu de terrain tchèque est arrivé en provenance du Viktoria Plzeň et il ne lui a pas fallu longtemps pour s'adapter à sa nouvelle équipe : il a déjà inscrit 11 buts toutes compétitions confondues cette saison avec l' OL . Des performances qui suscitent l'intérêt de plusieurs clubs européens, désireux de réaliser une belle opération en le recrutant l'été prochain.

Sulc, l'Europe s'agite déjà

Ces dernières heures, l'agent du joueur de l'OL a indiqué que le milieu de terrain de 25 ans suscitait déjà l’intérêt de grands clubs étrangers. Pour le moment, Pavel Sulc reste pleinement concentré sur sa saison avec les Gones et n’envisage pas de départ prochain, d’autant qu’il se dit très heureux en France. De son côté, la direction lyonnaise refuse toute discussion concernant une vente imminente. Encore sous contrat avec les pensionnaires du Groupama Stadium jusqu’en juin 2029, le natif de Karlovy Vary est estimé à 12 millions d’euros. Si l’OL devait envisager une vente, le club demanderait bien davantage, conscient de la belle plus-value que représenterait ce transfert.

Mais on n’en est pas encore là et Pavel Sulc a encore beaucoup à apporter à l’Olympique Lyonnais. En cas de qualification européenne en fin de saison, surtout pour la Ligue des champions, les Gones et le joueur pourraient disposer de solides arguments pour prolonger leur collaboration. En tout cas, l’OL a eu le nez fin en recrutant le milieu de terrain tchèque et espère qu’il poursuive sur sa lancée. Dimanche prochain, les Rhodaniens se rendront sur la pelouse du LOSC en Coupe de France. Le collectif de Paulo Fonseca devra une fois de plus répondre présent pour espérer rejoindre les 1/8es de finale de la compétition.