TV : Téléfoot le dimanche matin, c'est bientôt fini

Emission emblématique du ballon rond et de la Ligue 1 en France, Téléfoot est proche de quitter sa case historique du dimanche matin sur TF1. La bande de Grégoire Margotton va migrer définitivement sur le digital.

La longue histoire d'amour entre TF1 et le football connaît de sérieux bouleversements ces derniers mois. Pour la première fois de son histoire, la chaîne du groupe Bouygues ne diffusera pas la coupe du monde de foot l'été prochain, laissant la place à M6. La couverture du ballon rond sur la première chaîne se résume actuellement à l'Equipe de France et à l'émission Téléfoot le dimanche matin. Cependant, ce monument créé en 1977 vit peut-être ses dernières heures en télévision.

Téléfoot va déménager sur TF1+

Sa mort n'est pas à l'ordre du jour mais les téléspectateurs n'auront plus l'occasion de regarder l'émission le dimanche matin sur TF1. Selon les informations de L'Equipe, le PDG de la chaîne Rodolphe Belmer envisage de déplacer Téléfoot sur la plateforme digitale maison TF1+. « L'idée serait de dynamiser l'antenne, d'élargir l'audience en direction des plus jeunes et de correspondre aussi davantage aux nouveaux usages », écrit le quotidien sportif français.