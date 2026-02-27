ICONSPORT_355810_0349

TV : Téléfoot le dimanche matin, c'est bientôt fini

TV27 févr. , 20:40
parMehdi Lunay
0
Emission emblématique du ballon rond et de la Ligue 1 en France, Téléfoot est proche de quitter sa case historique du dimanche matin sur TF1. La bande de Grégoire Margotton va migrer définitivement sur le digital.
La longue histoire d'amour entre TF1 et le football connaît de sérieux bouleversements ces derniers mois. Pour la première fois de son histoire, la chaîne du groupe Bouygues ne diffusera pas la coupe du monde de foot l'été prochain, laissant la place à M6. La couverture du ballon rond sur la première chaîne se résume actuellement à l'Equipe de France et à l'émission Téléfoot le dimanche matin. Cependant, ce monument créé en 1977 vit peut-être ses dernières heures en télévision.

Téléfoot va déménager sur TF1+

Sa mort n'est pas à l'ordre du jour mais les téléspectateurs n'auront plus l'occasion de regarder l'émission le dimanche matin sur TF1. Selon les informations de L'Equipe, le PDG de la chaîne Rodolphe Belmer envisage de déplacer Téléfoot sur la plateforme digitale maison TF1+. « L'idée serait de dynamiser l'antenne, d'élargir l'audience en direction des plus jeunes et de correspondre aussi davantage aux nouveaux usages », écrit le quotidien sportif français.
Pour remplacer Téléfoot sur TF1 le dimanche à 11h, la première chaîne de France et d'Europe veut encore miser sur du sport. Elle réfléchit à une nouvelle émission multisports avec sans doute du rugby, sport dans lequel le groupe investit beaucoup ces dernières années. Une révolution pour les plus anciens suiveurs de l'émission mais rien d'illogique. Téléfoot réunit actuellement 800 000 téléspectateurs en moyenne. Une audience bien inférieure à ses meilleures années durant lesquelles tous les buts des matchs de Ligue 1 étaient visibles.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360351_0551
PSG

Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée

ICONSPORT_270916_0424
OM

Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM

ICONSPORT_283669_0279
OL

OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM

Fil Info

27 févr. , 22:00
Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre
27 févr. , 21:53
L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée
27 févr. , 21:30
Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM
27 févr. , 21:00
OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM
27 févr. , 20:20
Olise et Diomandé, encore un mercato fou à Liverpool
27 févr. , 20:00
PSG : 103 matchs, Paris est au bout de sa vie
27 févr. , 19:59
Strasbourg - Lens : les compos (20h45 sur Ligue1+)
27 févr. , 19:40
OM : Trahi par Benatia, Longoria ne s’en remet pas

Derniers commentaires

Il annonce un mercato de fou au Paris SG

Comment voulez vous que ça se passe bien quand on voit le contrat qui a été fait à WEMERY …

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

Il devient fou Melanchon ? Comment oser traîter Aulas de raciste ? Ce n' est pas un ange, mais là j'ai la sensation qu'il pousse le bouchon ( lyonnais) un peu loin

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

quand tu regardes les resultats des elections lyon est plutot un terreau fertile a la gauche

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

T'es Lyonnais le fascisme tu devrais savoir ce que c'est

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

c'est clairement ca .. le partie qui prone la tolerance mais qui est le partie le moins tolerant ... c'est assez dingue cette contradiction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading