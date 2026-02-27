Olise et Diomandé, encore un mercato fou à Liverpool

Particulièrement actif l’été dernier, Liverpool prépare de nouvelles folies pour le prochain mercato estival. Les Reds espèrent encore renforcer leur secteur offensif avec les arrivées du Français Michael Olise et de la révélation Yan Diomandé.

Liverpool pourrait remettre ça. L’été dernier, les Reds avaient surpris tout le monde avec leur recrutement. Le champion d'Angleterre s'était offert de gros renforts comme Alexander Isak, Florian Wirtz ou le Français Hugo Ekitike. Au total, les recrues présentées au manager Arne Slot avaient coûté près de 500 millions d’euros. Ce n’était pas vraiment le genre de la maison. Mais le groupe américain Fenway avait apparemment décidé de frapper fort.

Pas sûr que la stratégie s’avère gagnante même si Liverpool a surmonté sa crise du début de saison. Les résultats mitigés auraient pu refroidir l’actionnaire. Mais ce n’est pas la tendance évoquée par le compte X Indykaila News. Au contraire, le géant de Premier League a de nouveau l’intention de miser gros sur des recrues de haut niveau. L’actuel sixième de Premier League, qui n’est pas du tout certain de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, s’intéresse à Michael Olise (24 ans). Les dirigeants de Liverpool seraient déjà en contact avec l’entourage du milieu offensif du Bayern Munich.

Dans un premier temps, les Anglais espèrent parvenir à un accord avant de payer le montant de sa clause libératoire. Le club bavarois avait pourtant fait savoir que le contrat de l’international tricolore ne contenait aucune option de ce genre. Sans montant prédéfini, on voit mal le cador allemand accepter de vendre l’un de ses tout meilleurs joueurs. Liverpool aura peut-être davantage de chances sur la piste Yan Diomandé (19 ans). L’ailier ivoirien dispute sûrement sa dernière saison au RB Leipzig. Mais les Reds sont loin d’être les seuls attirés par le talent notamment associé au Paris Saint-Germain.