psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929

Olise et Diomandé, encore un mercato fou à Liverpool

Premier League27 févr. , 20:20
parEric Bethsy
0
Particulièrement actif l’été dernier, Liverpool prépare de nouvelles folies pour le prochain mercato estival. Les Reds espèrent encore renforcer leur secteur offensif avec les arrivées du Français Michael Olise et de la révélation Yan Diomandé.
Liverpool pourrait remettre ça. L’été dernier, les Reds avaient surpris tout le monde avec leur recrutement. Le champion d'Angleterre s'était offert de gros renforts comme Alexander Isak, Florian Wirtz ou le Français Hugo Ekitike. Au total, les recrues présentées au manager Arne Slot avaient coûté près de 500 millions d’euros. Ce n’était pas vraiment le genre de la maison. Mais le groupe américain Fenway avait apparemment décidé de frapper fort.
Pas sûr que la stratégie s’avère gagnante même si Liverpool a surmonté sa crise du début de saison. Les résultats mitigés auraient pu refroidir l’actionnaire. Mais ce n’est pas la tendance évoquée par le compte X Indykaila News. Au contraire, le géant de Premier League a de nouveau l’intention de miser gros sur des recrues de haut niveau. L’actuel sixième de Premier League, qui n’est pas du tout certain de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, s’intéresse à Michael Olise (24 ans). Les dirigeants de Liverpool seraient déjà en contact avec l’entourage du milieu offensif du Bayern Munich.

Lire aussi

Le PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour DiomandéLe PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour Diomandé
Dans un premier temps, les Anglais espèrent parvenir à un accord avant de payer le montant de sa clause libératoire. Le club bavarois avait pourtant fait savoir que le contrat de l’international tricolore ne contenait aucune option de ce genre. Sans montant prédéfini, on voit mal le cador allemand accepter de vendre l’un de ses tout meilleurs joueurs. Liverpool aura peut-être davantage de chances sur la piste Yan Diomandé (19 ans). L’ailier ivoirien dispute sûrement sa dernière saison au RB Leipzig. Mais les Reds sont loin d’être les seuls attirés par le talent notamment associé au Paris Saint-Germain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360351_0551
PSG

Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée

ICONSPORT_270916_0424
OM

Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM

ICONSPORT_283669_0279
OL

OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM

Fil Info

27 févr. , 22:00
Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre
27 févr. , 21:53
L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée
27 févr. , 21:30
Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM
27 févr. , 21:00
OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM
27 févr. , 20:40
TV : Téléfoot le dimanche matin, c'est bientôt fini
27 févr. , 20:00
PSG : 103 matchs, Paris est au bout de sa vie
27 févr. , 19:59
Strasbourg - Lens : les compos (20h45 sur Ligue1+)
27 févr. , 19:40
OM : Trahi par Benatia, Longoria ne s’en remet pas

Derniers commentaires

Il annonce un mercato de fou au Paris SG

Comment voulez vous que ça se passe bien quand on voit le contrat qui a été fait à WEMERY …

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

Il devient fou Melanchon ? Comment oser traîter Aulas de raciste ? Ce n' est pas un ange, mais là j'ai la sensation qu'il pousse le bouchon ( lyonnais) un peu loin

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

quand tu regardes les resultats des elections lyon est plutot un terreau fertile a la gauche

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

T'es Lyonnais le fascisme tu devrais savoir ce que c'est

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

c'est clairement ca .. le partie qui prone la tolerance mais qui est le partie le moins tolerant ... c'est assez dingue cette contradiction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading