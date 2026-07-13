OL : Il est trop fort, Fonseca vire deux joueurs pour lui

Parmi les bonnes surprises de ce début de préparation, se trouve Adil Hamdani, qui continue sa progression. A tel point que l'OL a déjà pris des décisions pour continuer de le voir éclore.

Avec les départs de Roman Yaremchuk, Afonso Moreira, Rachid Ghezzal et Endrick, l’Olympique Lyonnais a fait de la place en attaque. De quoi attirer de nouveaux joueurs comme Julien Duranville, mais aussi faire la part belle aux éléments issus du centre de formation.

La pré-saison est le moment idéal pour voir qui parvient à tirer son épingle du jeu, et se montre capable d’aller gratter des minutes quand la saison va débuter. Entre les derniers achats, les départs qui vont forcément encore arriver, et les retours tardifs des derniers internationaux, Paulo Fonseca donne du temps de jeu à Rémi Himbert, qui en profite pleinement avec six buts en deux matchs. Mais derrière lui, un autre talent du centre de formation marque des points.

L'OL va se séparer de deux joueurs

Il s’agit d’Adil Hamdani, qui fait parler de lui en raison de l’intérêt des sélections du Sénégal et de l’Algérie pour son avenir international. Mais avant cela, il arrive à se concentrer sur sa progression et a marqué deux buts et de points précieux sur les deux premiers matchs amicaux. A tel point que Paulo Fonseca a prévu de lui donner du temps de jeu pour les prochaines semaines, et même d’écarter forcément un peu ses concurrents qui sont un niveau en-dessous.

« On croit beaucoup en lui, c’est un joueur imprévisible, il est techniquement très fort, mais il a besoin de connaître parfaitement son jeu. C’était très bien contre Saint-Gall et après il s’est relâché. Il sera important pour lui de continuer tout le temps, d’être régulier. Mais ce qu’il a déjà montré contre Saint-Gall était très intéressant. Je vais être franc, pour Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, la place va manquer pour qu’ils puissent jouer. Ils reviennent de prêts de Montpellier et d’Annecy, ils ont pu jouer, s’aguerrir. Mais on a beaucoup d’attaquants », a reconnu l’entraineur portugais dans les colonnes du Progrès. Un aveu qui risque de faire mal aux deux joueurs concernés, qui ne passeront certainement pas l’été à l’OL. Pour Adil Hamdani en revanche, c’est l’occasion de continuer à se montrer à son avantage.