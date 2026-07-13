OL : Il est trop fort, Fonseca vire deux joueurs pour lui

OL : Il est trop fort, Fonseca vire deux joueurs pour lui

OL13 juil. , 8:40
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Parmi les bonnes surprises de ce début de préparation, se trouve Adil Hamdani, qui continue sa progression. A tel point que l'OL a déjà pris des décisions pour continuer de le voir éclore.
Avec les départs de Roman Yaremchuk, Afonso Moreira, Rachid Ghezzal et Endrick, l’Olympique Lyonnais a fait de la place en attaque. De quoi attirer de nouveaux joueurs comme Julien Duranville, mais aussi faire la part belle aux éléments issus du centre de formation.
La pré-saison est le moment idéal pour voir qui parvient à tirer son épingle du jeu, et se montre capable d’aller gratter des minutes quand la saison va débuter. Entre les derniers achats, les départs qui vont forcément encore arriver, et les retours tardifs des derniers internationaux, Paulo Fonseca donne du temps de jeu à Rémi Himbert, qui en profite pleinement avec six buts en deux matchs. Mais derrière lui, un autre talent du centre de formation marque des points.

L'OL va se séparer de deux joueurs

Il s’agit d’Adil Hamdani, qui fait parler de lui en raison de l’intérêt des sélections du Sénégal et de l’Algérie pour son avenir international. Mais avant cela, il arrive à se concentrer sur sa progression et a marqué deux buts et de points précieux sur les deux premiers matchs amicaux. A tel point que Paulo Fonseca a prévu de lui donner du temps de jeu pour les prochaines semaines, et même d’écarter forcément un peu ses concurrents qui sont un niveau en-dessous.

Lire aussi

OL : Le Sénégal et l’Algérie se battent pour un Lyonnais de 17 ansOL : Le Sénégal et l’Algérie se battent pour un Lyonnais de 17 ans
« On croit beaucoup en lui, c’est un joueur imprévisible, il est techniquement très fort, mais il a besoin de connaître parfaitement son jeu. C’était très bien contre Saint-Gall et après il s’est relâché. Il sera important pour lui de continuer tout le temps, d’être régulier. Mais ce qu’il a déjà montré contre Saint-Gall était très intéressant. Je vais être franc, pour Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, la place va manquer pour qu’ils puissent jouer. Ils reviennent de prêts de Montpellier et d’Annecy, ils ont pu jouer, s’aguerrir. Mais on a beaucoup d’attaquants », a reconnu l’entraineur portugais dans les colonnes du Progrès. Un aveu qui risque de faire mal aux deux joueurs concernés, qui ne passeront certainement pas l’été à l’OL. Pour Adil Hamdani en revanche, c’est l’occasion de continuer à se montrer à son avantage.
Articles Recommandés
Edf Mbappe Ne Me Fait Pas Peur Lespagne Le Provoque
Equipe de France

EdF : « Mbappé ne me fait pas peur », l’Espagne le provoque

Ol Accord Pour Openda Cest Fini Pour Lyon
OL

OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon

Ferran Torres Au Psg Le Barca Pose La Clim
PSG

Ferran Torres au PSG, le Barça pose la clim

Edf Une Troisieme Etoile Et Une Prolongation La Surprise Signee Deschamps
Equipe de France

EdF : Une troisième étoile et une prolongation, la surprise signée Deschamps

Fil Info

13 juil. , 13:20
EdF : « Mbappé ne me fait pas peur », l’Espagne le provoque
13 juil. , 13:00
OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon
13 juil. , 12:40
Ferran Torres au PSG, le Barça pose la clim
13 juil. , 12:20
EdF : Une troisième étoile et une prolongation, la surprise signée Deschamps
13 juil. , 12:04
Paris Sportifs : La cote de France-Espagne multipliée par 10
13 juil. , 12:00
OM : 320.000 euros par mois, il quitte enfin Marseille
13 juil. , 11:40
L'ASSE recalée trois fois au mercato, ça fait mal
13 juil. , 11:20
EdF : L'Espagne n'a aucune chance, le fiasco est annoncé
13 juil. , 11:13
PSG : Adam Ayari signe son premier contrat pro

Derniers commentaires

EdF : Une troisième étoile et une prolongation, la surprise signée Deschamps

Pourquoi parler de ça sérieux ! On est en demi! Rien est fait !!! l'Espagne et L'argentine c'est pas rien!!

OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon

Bon maintenant cap sur Robbie Ure

OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon

Évidemment !

EdF : L'Espagne n'a aucune chance, le fiasco est annoncé

C'est du 50 / 50, maintenant un fait de jeu, une décision malencontreuse peut tout annihiler

L'OM se lance sur un défenseur de L1 à zéro euro

tout depend de leurs demandes salariales !! car c'est ca le nerf de la guerre pour l'OM !! sans oublier les prime a la signature

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading