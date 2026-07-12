OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME

"qui avait été acheté pour 26 millions d’euros en 2027 "... Je croyais qu'il avait été acheté en 2024.😂
Longoria s'est rempli les poches en prenant un pourcentage sur chaque transaction de joueur : vente achats . Il peut se permettre de faire gagner ( soit disant ) 4,5 millions d'euros au club .
Homme du match ca veux rien dire ce sont des votes tu peux désigner qui tu veux,, se qu'il faut voir se sont les stats le gardien a fait 2 ou 3 arrêt c'est tout , le reste se sont des tirs non cadré
L'aticle de ESPN dit : "Manchester United percevrait 35 % du montant du transfert, conformément à l'accord conclu avec Marseille lorsque l'ancien international anglais avait rejoint le club du sud de la France à l'été 2024." Mais c'est faux. Longoria avait expliqué en mai 2025 que l'OM avait acheté 50 % des droits économiques de Greenwwod et que la qualification en C1 (la saison dernière) les oblige à acheter 10 % supplémentaires. https://www.youtube.com/watch?v=KsXvNJAFwcs Si l'OM s'était qualifié cette saison pour la C1, il aurait dû acheter 5 % supplémentaires. Conférence de presse de Longoria en décembre 2025 : https://www.dailymotion.com/video/x9vyobw Donc l'OM possède 60 % des droits de Greenwood et ce qui écrit sur ESPN est faux. https://uploads.disquscdn.com/images/79fff03b1ebe9bde0501ddb9068558e045d3b387b4d2fc9e53d45e90d1d7a1b3.jpg
tu oses comparer la squaddra azzura a ca ? je lis souvent un quintal de co.nnerie de ta part, ca continue encore, arrete la drogue va, ca fait des ravages chez toi
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