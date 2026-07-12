OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME

Pablo Longoria et ses montages financiers continuent d'avoir des répercussions sur l'OM, même plusieurs mois après son départ.

Malheureusement pour les supporters de l’OM , comme beaucoup de joueurs, Jonathan Rowe voit sa carrière décoller depuis qu’il a quitté La Provence. Considéré comme un grand espoir à son arrivée, l’Anglais n’a pas vraiment eu le temps de marquer les esprits, lui qui a pris la porte en même temps qu’Adrien Rabiot pour leur embrouille dans le vestiaire du Roazhon Park lors de la première journée de la saison 2025-2026. Poussé dehors vers Bologne, l’ancien de Norwich n’a pas tout de suite eu un impact dans son équipe en raison de son déménagement express.

Mais progressivement, Jonathan Rowe a trouvé ses marques et a réalisé une saison très prometteuse, justifiant les 17 ME mis par la formation italienne pour le faire venir. L’OM, qui avait mis un total de 16,5 ME pour le recruter en août 2024, prêt payant inclus, pensait ainsi avoir fait une opération blanche. Mais dans ses nombreux transferts, Pablo Longoria avait tout de même glissé une clause permettant à Marseille de récupérer 10 % sur sa future revente.