OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME

OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME

OM12 juil. , 22:45
parGuillaume Conte
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Pablo Longoria et ses montages financiers continuent d'avoir des répercussions sur l'OM, même plusieurs mois après son départ.
Malheureusement pour les supporters de l’OM, comme beaucoup de joueurs, Jonathan Rowe voit sa carrière décoller depuis qu’il a quitté La Provence. Considéré comme un grand espoir à son arrivée, l’Anglais n’a pas vraiment eu le temps de marquer les esprits, lui qui a pris la porte en même temps qu’Adrien Rabiot pour leur embrouille dans le vestiaire du Roazhon Park lors de la première journée de la saison 2025-2026. Poussé dehors vers Bologne, l’ancien de Norwich n’a pas tout de suite eu un impact dans son équipe en raison de son déménagement express.
Mais progressivement, Jonathan Rowe a trouvé ses marques et a réalisé une saison très prometteuse, justifiant les 17 ME mis par la formation italienne pour le faire venir. L’OM, qui avait mis un total de 16,5 ME pour le recruter en août 2024, prêt payant inclus, pensait ainsi avoir fait une opération blanche. Mais dans ses nombreux transferts, Pablo Longoria avait tout de même glissé une clause permettant à Marseille de récupérer 10 % sur sa future revente.
Et en ce mois de juillet, la cote de l’Anglais est en train de monter de façon spectaculaire puisque Il Resto Del Carlino affirme que Chelsea est sur le point de faire une offre à hauteur de 45 millions d’euros. Un montant vertigineux qui peut faire le bonheur de l’OM dans un second temps. En effet, ce sont 4,5 ME qui irait dans les poches du club de Frank McCourt si jamais l’opération devait aller au bout. Un montant plus que bienvenu à l’heure où chaque sou compte plus que jamais, surtout depuis que le propriétaire américain en a marre de combler le déficit chaque été. Il reste à voir si Chelsea aura au bout de ses intentions, mais Bologne est à l’écoute des offres pour Rowe, et ce sera certainement pour une très belle vente au mercato.
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"qui avait été acheté pour 26 millions d’euros en 2027 "... Je croyais qu'il avait été acheté en 2024.😂

OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME

Longoria s'est rempli les poches en prenant un pourcentage sur chaque transaction de joueur : vente achats . Il peut se permettre de faire gagner ( soit disant ) 4,5 millions d'euros au club .

EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre

Homme du match ca veux rien dire ce sont des votes tu peux désigner qui tu veux,, se qu'il faut voir se sont les stats le gardien a fait 2 ou 3 arrêt c'est tout , le reste se sont des tirs non cadré

OM : Le prix de vente définitif de Greenwood dévoilé

L'aticle de ESPN dit : "Manchester United percevrait 35 % du montant du transfert, conformément à l'accord conclu avec Marseille lorsque l'ancien international anglais avait rejoint le club du sud de la France à l'été 2024." Mais c'est faux. Longoria avait expliqué en mai 2025 que l'OM avait acheté 50 % des droits économiques de Greenwwod et que la qualification en C1 (la saison dernière) les oblige à acheter 10 % supplémentaires. https://www.youtube.com/watch?v=KsXvNJAFwcs Si l'OM s'était qualifié cette saison pour la C1, il aurait dû acheter 5 % supplémentaires. Conférence de presse de Longoria en décembre 2025 : https://www.dailymotion.com/video/x9vyobw Donc l'OM possède 60 % des droits de Greenwood et ce qui écrit sur ESPN est faux. https://uploads.disquscdn.com/images/79fff03b1ebe9bde0501ddb9068558e045d3b387b4d2fc9e53d45e90d1d7a1b3.jpg

EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre

tu oses comparer la squaddra azzura a ca ? je lis souvent un quintal de co.nnerie de ta part, ca continue encore, arrete la drogue va, ca fait des ravages chez toi

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