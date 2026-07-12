OL : Le Sénégal et l’Algérie se battent pour un Lyonnais de 17 ans

passer de 2.5M net par mois à 10M net / mois... la tristesse a un prix !
Argentine, Paraguay 2 pays d’Amérique du Sud qui sont clairement favorisés au dépend de pays européens... par la FIFA. Et en y réfléchissant bien la FIFA a aussi aidé les USA .... pays d'Amérique contre pays d’Europe???
Préféré le fener que marseille ....incroyablement triste ....
et l'idiot recommence...tu avais disparu qd tu avais expliqué que c'etait impossible de performer à 39ans une fois que j'avais balancer une dizaine de grands champions qui ont performés à plus de 39ans... Djokovic a 39ans fait des matchs à haute intensité qui dure presque 5heures mdr Toi tu devrais doper ton cerveau ! t'es vraiment trop con ! Meme qd on démontre que tu racontes n'importe quoi, tu disparais, et tu viens rebalancer tes bétises comme si elle n'avait pas été démontée... Milla, modric, Hilton ca te parle pas inculte?
La VAR n'avait pas à intervenir dans la situation Embolo-Paredes. Elle l'a fait en dénaturant un cas d'utilisation nouveau, qui est l'erreur d'identification d'un joueur averti. Ce cas d'utilisation concerne une situation où l'arbitre a validé une faute, décidé de sanctionner celle ci d'un avertissement mais s'est trompé dans l'identité du joueur fautif. Il n'est pas fait pour réévaluer la réalité de la faute en question, sinon on doit - soit revoir toutes les fautes occasionnant des avertissements simples, et ce n'est pas tenable (jeu bcp trop ralenti) - soit assumer un régime d'exception (si la VAR a rapidement détecté un problème, ou si celui ci est dû spécifiquement à une simulation), ce qui est la porte ouverte à des choix arbitraires
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🚨🇸🇳 La FSF a déjà lancé les premières manœuvres pour Adil Hamdani ! Des représentants sénégalais basés en France ont été mandatés pour prendre la température auprès du joueur et de son entourage, comme cela avait été fait dans le dossier Ibrahim Mbaye. 👀 [@LGDFennec]