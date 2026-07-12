OL : Le Sénégal et l’Algérie se battent pour un Lyonnais de 17 ans

International français chez les U17, Adil Hamdani se fait remarquer avec l'OL et cela lui vaut déjà les sollicitations du Sénégal et l'Algérie.

La Coupe du monde a permis de le confirmer, le fait que beaucoup plus de pays africains soient désormais qualifiés pour ce tournoi fait une belle publicité pour les sélections concernées. De plus en plus de joueurs formés en France, ou bien sur dans les autres pays européens, choisissent leur pays d’origine pour aller chercher une sélection et un passage plus rapide vers les matchs internationaux.

Le cas d’Ayyoub Bouaddi a beaucoup fait parler étant donné le talent du joueur lillois, qui a finalement choisi de défendre les couleurs du Maroc. Ce sont désormais l’Algérie et le Sénégal qui s’affrontent pour un joueur français qui évolue actuellement à l’Olympique Lyonnais.

Il s’agit d’Adil Hamdani, ailier gauche de 17 ans révélé en banlieue parisienne avant de rejoindre très tôt l’OL. Il fait actuellement le bonheur des U19 lyonnais, et a pris part au parcours en Gambardella de la saison dernière. Mais surtout, il a réalisé 7 premières petites apparitions chez les pros, grattant quelques minutes en Ligue 1 , en Coupe de France et en Europa League.

Des belles promesses donc pour ce joueur international français U17, mais pour qui le Sénégal et l’Algérie font le forcing. Avec un père algérien et une mère sénégalaise, Hamdani a en effet l’embarras du choix et a été contacté par les dirigeants des deux fédérations africaines, affirme la presse algérienne. Le Sénégal espère s’appuyer sur l’exemple d’Ibrahim Mbaye, qui a choisi les Lions de la Teranga a pu marquer en Coupe du monde le mois dernier, pour convaincre le joueur de l’OL de les rejoindre. Nul doute que l’Algérie s’appuiera aussi sur ses joueurs de la région lyonnaise, comme Houssem Aouar, pour faire pencher la balance en sa faveur. Une vraie bataille pour un élément de seulement 17 ans, qui n’a pas encore annoncé de choix pour sa carrière internationale à l’heure actuelle.