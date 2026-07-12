OL : Le Sénégal et l’Algérie se battent pour un Lyonnais de 17 ans

OL : Le Sénégal et l’Algérie se battent pour un Lyonnais de 17 ans

OL12 juil. , 15:00
parGuillaume Conte
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International français chez les U17, Adil Hamdani se fait remarquer avec l'OL et cela lui vaut déjà les sollicitations du Sénégal et l'Algérie.
La Coupe du monde a permis de le confirmer, le fait que beaucoup plus de pays africains soient désormais qualifiés pour ce tournoi fait une belle publicité pour les sélections concernées. De plus en plus de joueurs formés en France, ou bien sur dans les autres pays européens, choisissent leur pays d’origine pour aller chercher une sélection et un passage plus rapide vers les matchs internationaux.
Le cas d’Ayyoub Bouaddi a beaucoup fait parler étant donné le talent du joueur lillois, qui a finalement choisi de défendre les couleurs du Maroc. Ce sont désormais l’Algérie et le Sénégal qui s’affrontent pour un joueur français qui évolue actuellement à l’Olympique Lyonnais.
Il s’agit d’Adil Hamdani, ailier gauche de 17 ans révélé en banlieue parisienne avant de rejoindre très tôt l’OL. Il fait actuellement le bonheur des U19 lyonnais, et a pris part au parcours en Gambardella de la saison dernière. Mais surtout, il a réalisé 7 premières petites apparitions chez les pros, grattant quelques minutes en Ligue 1, en Coupe de France et en Europa League.
Des belles promesses donc pour ce joueur international français U17, mais pour qui le Sénégal et l’Algérie font le forcing. Avec un père algérien et une mère sénégalaise, Hamdani a en effet l’embarras du choix et a été contacté par les dirigeants des deux fédérations africaines, affirme la presse algérienne. Le Sénégal espère s’appuyer sur l’exemple d’Ibrahim Mbaye, qui a choisi les Lions de la Teranga a pu marquer en Coupe du monde le mois dernier, pour convaincre le joueur de l’OL de les rejoindre. Nul doute que l’Algérie s’appuiera aussi sur ses joueurs de la région lyonnaise, comme Houssem Aouar, pour faire pencher la balance en sa faveur. Une vraie bataille pour un élément de seulement 17 ans, qui n’a pas encore annoncé de choix pour sa carrière internationale à l’heure actuelle.
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passer de 2.5M net par mois à 10M net / mois... la tristesse a un prix !

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Argentine, Paraguay 2 pays d’Amérique du Sud qui sont clairement favorisés au dépend de pays européens... par la FIFA. Et en y réfléchissant bien la FIFA a aussi aidé les USA .... pays d'Amérique contre pays d’Europe???

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Préféré le fener que marseille ....incroyablement triste ....

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et l'idiot recommence...tu avais disparu qd tu avais expliqué que c'etait impossible de performer à 39ans une fois que j'avais balancer une dizaine de grands champions qui ont performés à plus de 39ans... Djokovic a 39ans fait des matchs à haute intensité qui dure presque 5heures mdr Toi tu devrais doper ton cerveau ! t'es vraiment trop con ! Meme qd on démontre que tu racontes n'importe quoi, tu disparais, et tu viens rebalancer tes bétises comme si elle n'avait pas été démontée... Milla, modric, Hilton ca te parle pas inculte?

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La VAR n'avait pas à intervenir dans la situation Embolo-Paredes. Elle l'a fait en dénaturant un cas d'utilisation nouveau, qui est l'erreur d'identification d'un joueur averti. Ce cas d'utilisation concerne une situation où l'arbitre a validé une faute, décidé de sanctionner celle ci d'un avertissement mais s'est trompé dans l'identité du joueur fautif. Il n'est pas fait pour réévaluer la réalité de la faute en question, sinon on doit - soit revoir toutes les fautes occasionnant des avertissements simples, et ce n'est pas tenable (jeu bcp trop ralenti) - soit assumer un régime d'exception (si la VAR a rapidement détecté un problème, ou si celui ci est dû spécifiquement à une simulation), ce qui est la porte ouverte à des choix arbitraires

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