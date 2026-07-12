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La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Mondial 202612 juil. , 21:30
parHadrien Rivayrand
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La FIFA ne cesse de faire parler d'elle depuis quelques jours. Philippe Diallo s'en est notamment pris à Gianni Infantino, qu'il accuse de ne pas suffisamment respecter le mérite sportif.
La Coupe du monde 2026 bat son plein depuis plusieurs semaines maintenant. On sait désormais que la France, l'Espagne, l'Argentine ou l'Angleterre remportera le Graal. De son côté, Gianni Infantino, président de la FIFA, multiplie les apparitions publiques à l'occasion du tournoi en Amérique du Nord. Sa gouvernance reste toutefois régulièrement contestée. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer le dirigeant italo-suisse. Il dénonce notamment les écarts de dotation financière entre la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs, estimant que le mérite sportif n'est au final pas suffisamment récompensé.

Un écart de revenus qui fait débat en France

Dans des propos prononcés dans L'Equipe, Philippe Diallo s'est en effet exprimé sur l'écart de répartition des récompenses financières entre les deux compétitions internationales :
« Je considère que le mérite sportif n’est pas suffisamment valorisé. Pour gagner la Coupe du monde des clubs, Chelsea a touché 105 millions d'euros et le futur champion du monde aura 45 millions d'euros. Cela interroge. »

Lire aussi

Mondial 2026 : Le programme des demi-finalesMondial 2026 : Le programme des demi-finales
Reste désormais à savoir si Gianni Infantino répondra au président de la Fédération Française de Football. En attendant, le patron de la FIFA se projette déjà vers la prochaine Coupe du monde et souhaite faire passer la compétition de 48 à 64 équipes dès l'édition 2030 (Espagne, Portugal, Maroc et un peu d'Amérique du Sud). Un projet qui permettrait d'augmenter le nombre de matchs et les revenus générés par le tournoi. Une idée qui est toutefois loin de faire l'unanimité auprès des acteurs du football, lesquels reprochent régulièrement à la FIFA de privilégier les considérations économiques au détriment de l'aspect sportif.
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Derniers commentaires

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Il est frapadingue le mafioso, une coupe du monde à 64 équipes et pourquoi pas à 128 équipe tant qu'il y est 😡

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Tu confonds encore le Football avec les autres sports. Tu es vraiment d'une stupidité incroyable. Messi a commencé sa carrière de Footballeur en s'injectant des hormones de croissance durant plus d'une dizaine d'année. Et... il n'a pas fini de prendre des produits au vu de ses performances actueles. Bref... Tu es un gland. Mdr

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

si ca l aide a gagner du fric, pas de soucis !

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Infantino valorise SON bébé....et je redoute qu'il y ait 128 équipes avec des matchs en Papouasie et au pôle nord ( pour motiver les esquimaux 😂)

OM : Le prix de vente définitif de Greenwood dévoilé

Même de Zerbi qui l'a vendu comme un futur ballon d'or n'a pas levé le petit doigt pour le prendre.

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