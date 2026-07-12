La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Il est frapadingue le mafioso, une coupe du monde à 64 équipes et pourquoi pas à 128 équipe tant qu'il y est 😡
Tu confonds encore le Football avec les autres sports. Tu es vraiment d'une stupidité incroyable. Messi a commencé sa carrière de Footballeur en s'injectant des hormones de croissance durant plus d'une dizaine d'année. Et... il n'a pas fini de prendre des produits au vu de ses performances actueles. Bref... Tu es un gland. Mdr
si ca l aide a gagner du fric, pas de soucis !
Infantino valorise SON bébé....et je redoute qu'il y ait 128 équipes avec des matchs en Papouasie et au pôle nord ( pour motiver les esquimaux 😂)
Même de Zerbi qui l'a vendu comme un futur ballon d'or n'a pas levé le petit doigt pour le prendre.
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