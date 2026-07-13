EdF : Une équipe de France « sans Français », l’Espagne s’embrase

Bon maintenant cap sur Robbie Ure
Évidemment !
C'est du 50 / 50, maintenant un fait de jeu, une décision malencontreuse peut tout annihiler
tout depend de leurs demandes salariales !! car c'est ca le nerf de la guerre pour l'OM !! sans oublier les prime a la signature
conditions du pret ? OA obligatoire montant ou non ? prise en charge du salaire complète ou partielle (pourcentage?)
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Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la