EdF : Une équipe de France « sans Français », l’Espagne s’embrase

L’ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy a dérapé ces dernières heures avec des propos racistes à l’encontre de l’équipe de France avant le choc entre les Bleus et la Roja. Son successeur Pedro Sanchez l’a repris de volée.

Le choc entre l’équipe de France et l’Espagne est lancé, mais pas de la façon la plus glorieuse possible. A travers des propos immondes, l’ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy a lancé les hostilités. « L’effectif de l’équipe de France est de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable » a notamment lancé l’ex-premier ministre de l’Espagne. Des propos condamnés par le président de la Fédération française de football Philippe Diallo, mais pas uniquement.

Au sein même de la classe politique espagnole, le dérapage raciste de Mariano Rajoy a fait réagir. Son successeur Pedro Sanchez est notamment monté au front pour condamner ces propos nauséabonds. « Il y en a qui mesurent encore l'appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D'autres la mesureront par l'attachement à un pays et la volonté d'y contribuer » a d’abord lancé l’actuel premier ministre espagnol avant de poursuivre.

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