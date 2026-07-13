OM : 10 arrivées cet été, Genesio va halluciner

OM : 10 arrivées cet été, Genesio va halluciner

OM13 juil. , 8:00
parCorentin Facy
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L’effectif de l’OM a besoin d’être renforcé et pourtant, Bruno Genesio ne pourra pas compter sur un mercato comparable à ceux des années précédentes à Marseille, où le nombre d’arrivées va être réduit.
Ces dernières années, l’Olympique de Marseille a pris l’habitude d’accueillir au moins dix nouveaux joueurs chaque été. L’an passé, ils sont 12 à avoir rallier la citée phocéenne, de Nayef Aguerd à Benjamin Pavard en passant par Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Timothy Weah, Angel Gomes et Emerson. Avec Pablo Longoria et Medhi Benatia aux manettes, la direction olympienne s’est montrée très dépensière lors des périodes estivales, permettant ainsi de régénérer l’effectif et souvent de le renforcer, au moins sur le papier.
La donne a changé cet été, avec le départ de l’ancienne direction et les arrivées de Stéphane Richard ainsi que de Grégory Lorenzi. Pour le nouvel entraîneur Bruno Genesio, la donne est claire : l’OM n’enregistrera pas une vague d’arrivées similaire aux années précédentes. L’ancien coach du LOSC et de Rennes va donc devoir se débrouiller avec un effectif bien plus restreint selon les informations de la Minute OM.

Un mercato low-cost à Marseille cet été ?

« Beaucoup moins d’arrivées sont prévues que les précédents étés. Pour recruter, il faudra d’abord dégraisser l’effectif. L’OM mise avant tout sur le côté « éducateur » de Genesio pour intégrer et faire progresser les jeunes en équipe première » a publié sur X le compte insider. Autant dire que pour les supporters olympiens, il va falloir se préparer à un mercato low-cost et bien moins excitant que lors des années précédentes.

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Pour l’heure, les potentielles arrivées ne font pas vraiment la Une de la rubrique mercato, où ce sont surtout les départs qui agitent la coulisse. Ceux de Mason Greenwood et d’Hamed Traoré sont quasiment bouclés, en attendant d’autres transferts nécessaires pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale d’un club dont le train de vie va considérablement réduire dans les mois à venir.
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