La compo probable de la France contre l’Espagne





A moins de 48 heures de la demi-finale de Coupe du monde, la France ne devrait pas opérer de grands bouleversements pour ce match décisif.

Pendant la compétition, Désiré Doué et Bradley Barcola ont alterné les places de titulaire, mais il semble bien que ce soit l’ancien rennais qui soit repassé devant depuis son entrée décisive face au Paraguay. En défense, Lucas Digne a pris le meilleur sur Lucas Hernandez. Pour la rencontre face à l’Espagne, il n’y aura finalement qu’un seul changement de taille, avec le retour d’Aurélien Tchouaméni, de nouveau apte, qui va replacer Manu Koné sur le banc de touche. Pour le reste, l’équipe probable reste la même

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé.

L’équipe probable de l’Espagne : Unai - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (ou Fabian Ruiz), Olmo - Yamal, N. Williams - Oyzarzabal