La compo probable de la France contre l’Espagne

La compo probable de la France contre l’Espagne

Equipe de France12 juil. , 22:20
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google

A moins de 48 heures de la demi-finale de Coupe du monde, la France ne devrait pas opérer de grands bouleversements pour ce match décisif.
Pendant la compétition, Désiré Doué et Bradley Barcola ont alterné les places de titulaire, mais il semble bien que ce soit l’ancien rennais qui soit repassé devant depuis son entrée décisive face au Paraguay. En défense, Lucas Digne a pris le meilleur sur Lucas Hernandez. Pour la rencontre face à l’Espagne, il n’y aura finalement qu’un seul changement de taille, avec le retour d’Aurélien Tchouaméni, de nouveau apte, qui va replacer Manu Koné sur le banc de touche. Pour le reste, l’équipe probable reste la même
Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé.
L’équipe probable de l’Espagne : Unai - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (ou Fabian Ruiz), Olmo - Yamal, N. Williams - Oyzarzabal
Articles Recommandés
Om Longoria Fait Un Cadeau Dadieu A 45 Me
OM

OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME

Oliveira
RCSA

RCSA : Hugo Oliveira nouvel entraineur de Strasbourg

yamal et le barca titres c est le cauchemar de la fifa infantino 9 392313
Mondial 2026

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Le Psg Negocie A La Hache Pour Ferran Torres
PSG

Le PSG négocie à la hache pour Ferran Torres

Fil Info

12 juil. , 22:45
OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME
12 juil. , 21:58
RCSA : Hugo Oliveira nouvel entraineur de Strasbourg
12 juil. , 21:30
La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse
12 juil. , 21:00
Le PSG négocie à la hache pour Ferran Torres
12 juil. , 20:30
TV : France - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
12 juil. , 20:00
Le nouveau boss de l’ASSE promet du lourd
12 juil. , 19:30
Aston Villa contacte le PSG avec 150 ME dans les poches
12 juil. , 19:00
EdF : Deschamps envoie ses remplaçants climatiser l’Espagne
12 juil. , 18:30
OM : Le prix de vente définitif de Greenwood dévoilé

Derniers commentaires

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Il est frapadingue le mafioso, une coupe du monde à 64 équipes et pourquoi pas à 128 équipe tant qu'il y est 😡

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Tu confonds encore le Football avec les autres sports. Tu es vraiment d'une stupidité incroyable. Messi a commencé sa carrière de Footballeur en s'injectant des hormones de croissance durant plus d'une dizaine d'année. Et... il n'a pas fini de prendre des produits au vu de ses performances actueles. Bref... Tu es un gland. Mdr

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

si ca l aide a gagner du fric, pas de soucis !

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Infantino valorise SON bébé....et je redoute qu'il y ait 128 équipes avec des matchs en Papouasie et au pôle nord ( pour motiver les esquimaux 😂)

OM : Le prix de vente définitif de Greenwood dévoilé

Même de Zerbi qui l'a vendu comme un futur ballon d'or n'a pas levé le petit doigt pour le prendre.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading