Manzambi recale Newcastle et attend le PSG

Le mercato commence à s'emballer depuis quelques heures, notamment en Premier League. Johan Manzambi va finalement faire faux bond à Newcastle.

La Suisse a réalisé un très beau parcours lors de la Coupe du monde et peut être fière du visage affiché. La Nati pourra toutefois nourrir quelques regrets, notamment en raison de l'absence sur blessure de son crack Johan Manzambi pour les rencontres les plus importantes de la compétition. Le joueur de 20 ans a néanmoins eu le temps de se mettre en valeur durant la phase de groupes, de quoi attirer l'attention de nombreux clubs européens.

C'était notamment le cas de Newcastle , qui avait trouvé un accord total avec son club de Fribourg. Problème : Manzambi n'était pas du même avis et vient de recaler les Magpies au profit d'une autre formation anglaise.

Manzambi ne voulait pas de Newcastle

Selon les dernières informations de David Ornstein, c'est en effet Aston Villa qui va rafler la mise dans ce dossier. Manzambi a été convaincu par le discours d'Unai Emery et souhaitait absolument poursuivre sa jeune carrière du côté de Birmingham. Pour s'attacher les services du natif de Genève, Aston Villa va débourser 60 millions d'euros. Un très joli coup sur le marché des transferts au vu de l'immense potentiel du Suisse. Le milieu offensif va également parapher un contrat de longue durée avec les Villans.

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Le Paris Saint-Germain devra donc se méfier de ce nouveau renfort. Pour rappel, le club de la capitale lancera sa saison avec la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa. Le Paris Saint-Germain devrait également se renforcer au mercato d'ici cette rencontre, programmée le 12 août prochain à 21 heures au Stadion Salzburg en Autriche. Une affiche qui promet beaucoup de spectacle entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa.