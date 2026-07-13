OM : L’Arabie Saoudite surenchérit pour s’offrir Greenwood

Pourquoi parler de ça sérieux ! On est en demi! Rien est fait !!! l'Espagne et L'argentine c'est pas rien!!
Bon maintenant cap sur Robbie Ure
Évidemment !
C'est du 50 / 50, maintenant un fait de jeu, une décision malencontreuse peut tout annihiler
tout depend de leurs demandes salariales !! car c'est ca le nerf de la guerre pour l'OM !! sans oublier les prime a la signature
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Exclusive: Fenerbahçe now optimistic on closing the Mason Greenwood deal, but Al-Ahli have tried today to hijack it. Fenerbahce already have an agreement in principle with Marseille and believe they have player buy-in as well. Yet calls have taken place today between Al-Ahli