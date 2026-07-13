OM : L’Arabie Saoudite surenchérit pour s’offrir Greenwood

Un accord a été scellé entre l’OM, Fenerbahçe et Mason Greenwood pour le transfert de l’attaquant anglais en Turquie. L’Arabie Saoudite n’a pourtant pas dit son dernier mot et tente de faire capoter le deal.

L’avenir de Mason Greenwood ne semble plus faire le moindre doute. A moins d’un très gros revirement de situation, l’attaquant anglais va prendre la direction de Fenerbahçe. Un accord a été trouvé entre l’OM et le club turc pour un transfert aux alentours de 45 millions d’euros. Le joueur s’est de son côté entendu avec le Fener et a accepté de rejoindre Istanbul. Tous les feux sont donc au vert, mais l’Arabie Saoudite peut encore tout faire capoter. Selon les informations du très sérieux Ben Jacobs, le club d’Al-Ahli rêve secrètement de rafler la mise sur le gong pour s’offrir Mason Greenwood.

Une surenchère possible dont l’OM pourrait profiter pour revoir à la hausse le tarif de l’Anglais. « Fenerbahçe est désormais optimiste quant à la finalisation du transfert de Mason Greenwood, mais Al-Ahli a tenté de le saboter. Fenerbahçe a déjà un accord de principe avec Marseille et estime avoir également l'adhésion du joueur. Des appels ont pourtant eu lieu aujourd'hui entre Al-Ahli et Greenwood. On m'a dit que Matthias Jaissle a parlé directement au joueur » révèle le journaliste anglais avant de conclure. « Les négociateurs saoudiens sont conscients que l'accord avec Fenerbahçe est avancé mais restent en discussions » a indiqué sur X notre confrère.

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Autant dire que du côté de la Turquie, on va trembler jusqu’au dernier moment puisque l’Arabie Saoudite est bien décidée à tout compliquer en entrant dans la danse au dernier moment et en chamboulant totalement le dossier Mason Greenwood. Une manoeuvre de dernière minute que l’on appréciera guère du côté de Fenerbahçe tandis que l’OM de son côté pourrait en tirer profit au cas où le prix du meilleur buteur marseillais des deux dernières saisons viendrait à s’envoler.