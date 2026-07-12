RCSA : Hugo Oliveira nouvel entraineur de Strasbourg





Le RC Strasbourg tient son nouvel entraineur. Il s’agit d’Hugo Oliveira, technicien assez peu connu dans le monde du football même s’il possède déjà un parcours fourni en tant qu’adjoint. Le Portugais de 47 ans a beaucoup oeuvré dans son pays, étant même l’un des adjoints de Carlos Queiroz avec la sélection en 2009. Passé ensuite par le Benfica, Hull City, Watford, Everton et Fulham, il n’a connu qu’une seule expérience comme entraineur principal, ces deux dernières saisons avec Famalicao, équipe qu’il a réussi à installer en haut du tableau malgré un budget très limité.