OL : Fonseca annonce une bonne nouvelle, Gerlinger ne s'y attendait pas

L'OL a déjà frappé fort au mercato, mais ce n'est pas fini. Un avant-centre est proche de signer, même si cela dépend des sources au sein du club rhodanien.

La reprise bat déjà son plein à l’Olympique Lyonnais , qui a encore un mois pour monter en puissance avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une échéance capitale pour aller chercher cette place dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, avec les bonus financiers qui vont avec. En cas de qualification, ce sont directement 20 millions d’euros qui sont injectés dans les caisses du club, autant dire que cela évite une belle vente.

Fonseca veut la touche finale à son OL

Pour passer ce cap, Matthieu Louis-Jean a décidé de frapper vite et fort en faisant venir cinq nouveaux joueurs, même s’il n’y a eu qu’un seul nouveau départ. Cela n’ira pas toujours dans ce sens, car l’OL a besoin de vendre pour renflouer ses caisses, mais le nouveau directeur sportif entend donner à Paulo Fonseca les moyens pour accomplir les objectifs de l’été.

Pour cela, l’entraineur portugais demande encore un effort à ses dirigeants. Malgré le triplé encourageant de Rémi Himbert ce mercredi en match de préparation, Fonseca exige un numéro 9 très rapidement pour compléter son équipe. « J’espère que nous aurons un nouvel avant-centre la semaine prochaine », a même lancé dans Le Progrès l’ancien coach de l’AS Roma, très confiant dans ce dossier visiblement.

Une prise de parole qui a pu étonner, puisque son directeur Michael Gerlinger se voulait beaucoup plus prudent. « On veut absolument qu’un avant-centre nous rejoigne avant le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions », a souligné le dirigeant allemand, beaucoup moins affirmatif que son entraineur. Néanmoins, les grandes lignes sont tracées, et cela va probablement se conclure avec le recrutement d’un numéro 9 dans les prochains jours. L’idéal étant en effet courant juillet pour que ce nouveau buteur ait le temps de prendre ses marques et de rejoindre le groupe en pleine préparation.