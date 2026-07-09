Todibo prêté avec option d'achat, l'OM fait une offre

A la recherche d’un défenseur central de haut niveau sans se ruiner, l’OM explore la piste Jean-Clair Todibo. Le club phocéen aimerait attirer le joueur de West Ham sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’Olympique de Marseille s’apprête à finaliser plusieurs départs. Celui de Mason Greenwood est quasiment acté puisque l’Anglais va rejoindre Fenerbahçe pour un peu plus de 40 millions d’euros. D’autres éléments devraient suivre, notamment Leonardo Balerdi ou encore Nayef Aguerd, qui ne seront pas retenus en cas de belle offre cet été. Des départs potentiels qu’il faudra combler et pour ce qui est du secteur défensif, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio apprécient beaucoup le profil de Jean-Clair Todibo.

L’ancien Niçois ne veut pas évoluer en Championship la saison prochaine et ne s’entend pas avec son entraîneur Nuno Esperito Santo du côté de West Ham. Deux éléments qui poussent l’OM à tenter le coup Jean-Clair Todibo. Une tendance confirmée par Pablo Oliveira, qui nous apprend que la direction marseillaise s’est rapprochée du club londonien pour formuler une première offre de prêt avec option d’achat. Une proposition qui n’a pas trouvé écho du côté de West Ham, qui veut bien se séparer de l’ancien Toulousain mais à une seule condition : obtenir une indemnité de transfert.